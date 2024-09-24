Президент Украины пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Совбезе ООН заявил, что приглашает Китай и Бразилию на второй Саммит мира, передает корреспондент УНН.

Нам нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Всем вместе. И я приглашаю всех вас - все принципиальные нации - присоединиться к нам в этом процессе. Всех, кто действительно уважает Устав ООН. Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию, - заявил Зеленский.

Он также добавил, что уже пригласил Индию. Также ведется работа с другими странами по всему миру.

Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира. Все. Без исключений. Так же, как Устав ООН должен работать без исключений. Это процесс, который приведет нас к миру. К справедливому миру. Настоящему миру. Миру, который будет долговременным. Все мы уже знаем, как его достичь. У нас есть Формула мира. У нас есть Устав ООН. И у нас есть все силы, необходимые для воплощения этого в жизнь. Нужна лишь решимость, - подчеркнул глава государства

Китай и Бразилия предлагают свой план завершения войны в Украине. В Пекине говорят, что его поддержали более 100 стран

Дополнение

В мае этого года Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике по Украине. В документе страны сформулировали шесть пунктов, которые, по их мнению, позволят решить "украинский кризис".

Страны в частности отмечают диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь решения "украинского кризиса", а также необходимость деэскалации и всеобъемлющего прекращения огня.

Кроме того, Китай и Бразилия призывают "все стороны" придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширять поле боевых действий, обострять ситуацию на фронте и избегать провокаций.

Также КНР совместно с Бразилией заявили, что поддерживают международную мирную конференцию, "которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех сторон, а также честного обсуждения всех мирных планов".