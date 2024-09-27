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Китай собирается создать со странами Глобального Юга группу "Друзей мира" для достижения мира в Украине

Китай собирается создать со странами Глобального Юга группу "Друзей мира" для достижения мира в Украине

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 09:59  •  4143 просмотра

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Китай, Пакистан и другие страны «Глобального Юга» формируют группу «Друзья мира» для урегулирования кризиса в Украине. Это открытая платформа для инклюзивного диалога, которая стремится играть конструктивную роль в разрешении конфликта.

Китай с Пакистаном и другими странами Глобального Юга собираются создать группу "Друзья мира" для достижения мира в Украине, о чем объявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом в кулуарах ООН, сообщили в МИД КНР, пишет УНН.

Детали

"Ван И сказал, что Китай, Пакистан и другие страны-единомышленники "Глобального Юга" собираются создать "Друзей мира" (Friends of Peace) по кризису в Украине. Это усилия Китая, Пакистана и стран "Глобального Юга" с целью достижения мира", - сообщили в МИД Китая.

В МИД КНР указали, что "Друзья мира" - это "не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог". "Друзья мира" были созданы ради мира и должны приветствоваться международным сообществом. "Друзья мира" имеют целью объективный и рациональный голос и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - указали в МИД КНР.

Президент Украины пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира24 сентября 2024, 20:11 • 28976 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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