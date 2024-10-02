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Китай среди лидеров развивающихся рынков: вес КНР в эталонном показателе MSCI Inc. вырос до 27,8%

Китай среди лидеров развивающихся рынков: вес КНР в эталонном показателе MSCI Inc. вырос до 27,8%

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:49  •  5623 просмотра

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Китай увеличил свой вес в индексе MSCI развивающихся рынков до 27,8%. Это произошло благодаря росту стоимости китайских акций на $3,2 трлн после смягчения монетарной политики ФРС США и стимулирующих мер Китая.

Увеличение веса Китая произошло благодаря росту стоимости его акций на 3,2 триллиона долларов с 18 сентября, когда Федеральная резервная система США дала зеленый свет глобальному смягчению монетарной политики, а Китай ответил на это совокупностью стимулирующих мер. Сейчас китайские акции имеют потенциал для дальнейшего роста, говорится в материале Bloomberg, передает УНН.

Детали

За последние 8 дней Китай восстановил влияние, которое он потерял за 10 месяцев на развивающихся рынках. Вес страны в индексе акций развивающихся рынков MSCI Inc. поднялся до 27,8% в конце сентября. Это является самым высоким показателем с ноября 2023 года, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующие достижения вызваны ростом акций КНР на 3,2 триллиона долларов.

Это произошло после 18 сентября, после того, как Федеральная резервная система США дала зеленый свет глобальному смягчению монетарной политики. Китай, в свою очередь, активизировал стимулирующие меры: например, значительное снижение процентных ставок, а также меры финансовой поддержки, чтобы оживить вялую экономику страны.

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Марк Хефеле, директор по инвестициям UBS Global Wealth Management, считает, что китайские акции все еще могут расти, но для поддержания ралли необходимы устойчивые реформы. При этом специалист ожидает «несколько раундов бюджетных стимулов на сумму 2-5 трлн юаней, ориентированных на доступное жилье и инвестиции в социальное обеспечение».

Напомним

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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