Байден наказав військовим США збивати іранські ракети, запущені по Ізраїлю - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Джо Байден доручив американським військам допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану. США відіграли важливу роль у збитті іранських ракет під час попереднього удару 13 квітня.
Президент США Джо Баден наказав американським військам збивати іранські ракети, які той запустив по Ізраїлю. Про це пише Aljazeera, передає УНН.
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Байден заявив, що війська США допоможуть Ізраїлю відбити ракетну атаку. Відповідну заяву він зробив невдовзі після того, як Іран випустив ракети.
Зазначається, що наразі Байден і Камала Гарріс спостерігають із Ситуаційної кімнати.
Також у виданні додали, що США, які збільшили свою військову присутність у регіоні, відіграли важливу роль у збитті іранських ракет під час останнього удару Тегерана по Ізраїлю 13 квітня.
Нагадаємо
Іран розпочав ракетну атаку на Ізраїль, запустивши сотні ракет. Ізраїльська система ППО "Залізний купол" активно працює, по всій країні оголошено повітряну тривогу.