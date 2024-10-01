Байден приказал военным США сбивать иранские ракеты, запущенные по Израилю - СМИ
Киев • УНН
Президент США Джо Байден поручил американским войскам помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана. США сыграли важную роль в сбитии иранских ракет во время предыдущего удара 13 апреля.
Президент США Джо Баден приказал американским войскам сбивать иранские ракеты, которые тот запустил по Израилю. Об этом пишет Aljazeera, передает УНН.
Детали
Байден заявил, что войска США помогут Израилю отразить ракетную атаку. Соответствующее заявление он сделал вскоре после того, как Иран выпустил ракеты.
Отмечается, что сейчас Байден и Камала Харрис наблюдают из Ситуационной комнаты.
Также в издании добавили, что США, которые увеличили свое военное присутствие в регионе, сыграли важную роль в сбивании иранских ракет во время последнего удара Тегерана по Израилю 13 апреля.
Напомним,
Иран начал ракетную атаку на Израиль, запустив сотни ракет. Израильская система ПВО «Железный купол» активно работает, по всей стране объявлена воздушная тревога.