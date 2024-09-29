Китай в ООН застерігає від "розширення поля бою" у війні рф проти Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав не розширювати поле бою у війні росії проти України. Він заявив про намір Китаю відігравати конструктивну роль та застеріг від "підливання олії у вогонь".
Міністр закордонних справ Китаю Ван І у суботу застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України. Він заявив, що уряд КНР, як і раніше, прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення конфлікту. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Головний пріоритет - не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль,
Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".
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