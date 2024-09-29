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Китай в ООН застерігає від "розширення поля бою" у війні рф проти Україні

Китай в ООН застерігає від "розширення поля бою" у війні рф проти Україні

Київ • УНН

 • 51355 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав не розширювати поле бою у війні росії проти України. Він заявив про намір Китаю відігравати конструктивну роль та застеріг від "підливання олії у вогонь".

Міністр закордонних справ Китаю Ван І у суботу застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України. Він заявив, що уряд КНР, як і раніше, прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення конфлікту. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Головний пріоритет - не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль,

- сказав Ван І на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".

Нагадаємо

Держсекретар США звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості. Блінкен заявив, що це суперечить заявам Пекіна про прагнення миру в Україні.

Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ28.09.24, 16:41 • 42308 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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