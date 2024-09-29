Китай в ООН предостерегает от "расширения поля боя" в войне рф против Украины

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
  •  55849 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  118300 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  130790 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  130050 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  124665 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  112197 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  102600 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  101968 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
27 сентября 2024, 08:01  •  91570 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  132467 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай в ООН предостерегает от "расширения поля боя" в войне рф против Украины

Китай в ООН предостерегает от "расширения поля боя" в войне рф против Украины

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 23:32  •  498 просмотра

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Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не расширять поле боя в войне россии против Украины. Он заявил о намерении Китая играть конструктивную роль и предостерег от "подливания масла в огонь".

Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу предостерег от "расширения поля битвы" в войне россии против Украины. Он заявил, что правительство КНР по-прежнему привержено челночной дипломатии и усилиям для достижения окончания конфликта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Главный приоритет - не расширять поле боя... Китай намерен играть конструктивную роль,

- сказал Ван И на ежегодной встрече лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.

Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".

Напомним

Госсекретарь США обвинил Китай в поддержке российской оборонной промышленности. Блинкен заявил, что это противоречит заявлениям Пекина о стремлении к миру в Украине.

Запад получил доказательства тайных поставок оружия из Китая в россию - СМИ28 сентября 2024, 13:41 • 36378 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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