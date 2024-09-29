Китай в ООН предостерегает от "расширения поля боя" в войне рф против Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу предостерег от "расширения поля битвы" в войне россии против Украины. Он заявил, что правительство КНР по-прежнему привержено челночной дипломатии и усилиям для достижения окончания конфликта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Главный приоритет - не расширять поле боя... Китай намерен играть конструктивную роль, - сказал Ван И на ежегодной встрече лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.

Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".

Напомним

Госсекретарь США обвинил Китай в поддержке российской оборонной промышленности. Блинкен заявил, что это противоречит заявлениям Пекина о стремлении к миру в Украине.

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