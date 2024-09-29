Китай в ООН предостерегает от "расширения поля боя" в войне рф против Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не расширять поле боя в войне россии против Украины. Он заявил о намерении Китая играть конструктивную роль и предостерег от "подливания масла в огонь".
Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу предостерег от "расширения поля битвы" в войне россии против Украины. Он заявил, что правительство КНР по-прежнему привержено челночной дипломатии и усилиям для достижения окончания конфликта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Главный приоритет - не расширять поле боя... Китай намерен играть конструктивную роль,
Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".
Напомним
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