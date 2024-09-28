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Блінкен: розмови Пекіна про мир в Україні "не відповідають дійсності"

Блінкен: розмови Пекіна про мир в Україні "не відповідають дійсності"

Київ • УНН

 • 40976 перегляди

Держсекретар США звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості. Блінкен заявив, що це суперечить заявам Пекіна про прагнення миру в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю на переговорах із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї наголосив на занепокоєнні Сполучених Штатів через підтримку Китаєм російської оборонно-промислової бази і заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не відповідають дійсності".Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Деталі

На зустрічі з Ван Ї у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Блінкен сказав, що близько 70 відсотків обладнання, яке імпортує росія, і 90 відсотків мікроелектроніки надходить із Китаю і Гонконгу.

За його словами, це суттєво допомагає москві виробляти ракети, снаряди, бронетехніку та боєприпаси, необхідні для продовження війни в Україні.

Тому, коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче домогтися припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не сходиться

- заявив Блінкен.

Ван Ї заявив, що позиція його країни щодо війни в Україні завжди наголошувала на необхідності досягнення миру шляхом переговорів.

"Сполучені Штати повинні припинити обмовляти і підкидати докази проти Китаю, вводити санкції без розбору і використовувати цей (конфлікт - ред.)... для створення і заохочення конфронтації між різними таборами", - заявив Ван Ї.

Китай збирається створити з країнами Глобального Півдня групу "Друзів миру" для досягнення миру в Україні27.09.24, 12:59 • 14499 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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