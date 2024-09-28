Блинкен: разговоры Пекина о мире в Украине "не соответствуют действительности"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И отметил обеспокоенность Соединенных Штатов из-за поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы и заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не соответствуют действительности".

Детали

На встрече с Ван И в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен сказал, что около 70 процентов оборудования, которое импортирует россия, и 90 процентов микроэлектроники поступает из Китая и Гонконга.

По его словам, это существенно помогает москве производить ракеты, снаряды, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны в Украине.

Поэтому, когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет добиться прекращения конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям совершать действия, которые на самом деле помогают путину продолжать агрессию, это не сходится - заявил Блинкен.

Ван И заявил, что позиция его страны относительно войны в Украине всегда подчеркивала необходимость достижения мира путем переговоров.

"Соединенные Штаты должны прекратить клеветать и подбрасывать улики против Китая, вводить санкции без разбора и использовать этот (конфликт - ред.)... для создания и поощрения конфронтации между различными лагерями", - заявил Ван И.

Китай собирается создать со странами Глобального Юга группу "Друзей мира" для достижения мира в Украине