Причина в продолжении войны в Газе: Китай прокомментировал операцию ЦАХАЛ на юге Ливана и иранские удары по Израилю

В КНР считают, что именно неспособность добиться прекращения огня в секторе Газа является причиной новых беспорядков на Ближнем Востоке. Пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

Представитель МИД Китая ответил на вопросы журналистов об обострении ситуации между Ливаном и Израилем.

Китай считает, что неспособность добиться прекращения огня в секторе Газа является основной причиной нынешнего раунда беспорядков на Ближнем Востоке. Все стороны должны как можно скорее добиться всеобъемлющего и прочного прекращения огня в секторе Газа - говорится в ответе ведомства.

Также отмечается о следующем:

Китай глубоко обеспокоен беспорядками на Ближнем Востоке и выступает против нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ливана, а также против обострения противоречий и расширения конфликтов.

Китай призывает международное сообщество, особенно влиятельные государства, сыграть конструктивную роль, чтобы избежать дальнейшей нестабильности.

Напомним,

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