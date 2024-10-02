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Військові дії проти Ізраїлю завершено - міністр закордонних справ Ірану

Військові дії проти Ізраїлю завершено - міністр закордонних справ Ірану

Київ • УНН

 • 15925 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану оголосив про завершення атаки на Ізраїль, заявивши, що 90% ракет досягли мети. Іран попередив про сильнішу відповідь у разі подальшої відплати з боку Ізраїлю.

Масований напад Ірану на Ізраїль, другий за майже шість місяців, "завершено", заявив Тегеран, згідно з яким "90% ракет" досягли мети.

Пише УНН із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в соціальній мережі X.

"Наші дії завершено, якщо ізраїльський режим не вирішить запропонувати подальшу відплату. За такого сценарію наша відповідь буде сильнішою та потужнішою", — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в дописі на X вранці в середу.

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Також вказується, що Іран скористався своїм "правом на самооборону", "Ми зробили це, проявивши величезну стриманість протягом майже двох місяців, щоб звільнити місце для припинення вогню в секторі Газа", - написав міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі на X.

Нагадаємо

Увечері у вівторок, 1 жовтня, Іран випустив по Ізраїлю щонайменше 180 ракет, деякі з яких вразили територію Ізраїлю.

Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту у відповідь на атаку Ірану.

Раніше УНН передавав, що Білий Дім заявив про підготовку Іраном неминучої атаки балістичними ракетами на Ізраїль.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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