Військові дії проти Ізраїлю завершено - міністр закордонних справ Ірану
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану оголосив про завершення атаки на Ізраїль, заявивши, що 90% ракет досягли мети. Іран попередив про сильнішу відповідь у разі подальшої відплати з боку Ізраїлю.
Масований напад Ірану на Ізраїль, другий за майже шість місяців, "завершено", заявив Тегеран, згідно з яким "90% ракет" досягли мети.
Пише УНН із посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в соціальній мережі X.
"Наші дії завершено, якщо ізраїльський режим не вирішить запропонувати подальшу відплату. За такого сценарію наша відповідь буде сильнішою та потужнішою", — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в дописі на X вранці в середу.
Також вказується, що Іран скористався своїм "правом на самооборону", "Ми зробили це, проявивши величезну стриманість протягом майже двох місяців, щоб звільнити місце для припинення вогню в секторі Газа", - написав міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі на X.
Нагадаємо
Увечері у вівторок, 1 жовтня, Іран випустив по Ізраїлю щонайменше 180 ракет, деякі з яких вразили територію Ізраїлю.
Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту у відповідь на атаку Ірану.
Раніше УНН передавав, що Білий Дім заявив про підготовку Іраном неминучої атаки балістичними ракетами на Ізраїль.