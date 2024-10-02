Военные действия против Израиля завершены - министр иностранных дел Ирана
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана объявил о завершении атаки на Израиль, заявив, что 90% ракет достигли цели. Иран предупредил о более сильном ответе в случае дальнейшего возмездия со стороны Израиля.
Массированное нападение Ирана на Израиль, второе за почти шесть месяцев, «завершено», заявил Тегеран, согласно которому «90% ракет» достигли цели.
Пишет УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X.
«Наши действия завершены, если израильский режим не решит предложить дальнейшее возмездие. При таком сценарии наш ответ будет сильнее и мощнее», - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в заметке на X утром в среду.
Также указывается, что Иран воспользовался своим «правом на самооборону», «Мы сделали это, проявив огромную сдержанность в течение почти двух месяцев, чтобы освободить место для прекращения огня в секторе Газа», - написал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на X.
Напомним,
Вечером во вторник, 1 октября, Иран выпустил по Израилю по меньшей мере 180 ракет, некоторые из которых поразили территорию Израиля.
Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана.
Ранее УНН передавал, что Белый Дом заявил о подготовке Ираном неизбежной атаки баллистическими ракетами на Израиль.