Іран тимчасово скасував всі авіарейси
Київ • УНН
Іран скасував усі авіарейси з аеропортів країни з 21:00 неділі до 6:00 понеділка через оперативні обмеження. Причини рішення невідомі, пасажирам обіцяють компенсацію вартості квитків.
Надвечір, 6 жовтня, Іран до понеділка скасував усі авіарейси з усіх аеропортів країни. причини такого рішення нарізі невідомі. Про це пише державне агентство IRNA, передає УНН.
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Зокрема, представник Організації цивільної авіації повідомив, що через оперативні обмеження рейси будуть скасовані з 21:00 сьогоднішнього вечора (неділя, 6 жовтня) до 6:00 завтрашнього ранку (понеділок, 7 жовтня).
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За його словами, пасажирам не доведеться турбуватися про вартість авіаквитків, а авіакомпанії діятимуть згідно з інструкціями Організації цивільної авіації.
Також у відомстві додали, що пізніше буде оголошено про зміну рейсів та способи повернення авіаквитків.
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Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.