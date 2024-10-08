Израиль ликвидировал не только лидера «Хезболлы» Насраллу, но и двух его преемников - Нетаньяху
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» и его преемников. Министр обороны подтвердил вероятную ликвидацию Хашема Сафиеддина, который должен был заменить Насраллу.
Армия обороны Израиля уже ликвидировала не только лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, но и двух его преемников. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает УНН.
Детали
Нетаньяху сделал обращение к народу Ливана, где заявил, что «Хезболла» превратила Ливан в запас боеприпасов и передовую иранскую военную базу.
Он предупредил, что ЦАХАЛ сделает все, что защитить свою страну, и прежде всего надо максимально ослабить «Хезболлу».
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Израиль имеет право защищаться. Израиль тоже имеет право на победу! Мы нивелировали возможности Хезболлы. Мы ликвидировали тысячи террористов, включая самого Насраллу (экс-лидер «Хезболлы Хасан Насралла - ред.), замену Насраллы, и замену его замену. Сегодня Хезболла слабее, чем была много лет подряд
В итоге израильский премьер призвал ливанцев поставить против террористов «Хезболлы» и взять контроль над страной в свои руки.
Дополнение
Несколько ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что высокопоставленного представителя Хезболлы Хашема Сафиеддина, который должен был заменить убитого лидера Хасана Насраллу, вероятно, ликвидировали в результате удара на прошлой неделе в Бейруте.
Насралла был свергнут, его преемник, вероятно, также был свергнут. Это оказывает драматическое влияние на всё происходящее. Некому принимать решения, некому действовать
Напомним,
Иранские спецслужбы потеряли контакт с руководителем своей спецслужбы «Кудс» Исмаилом Каани после израильских ударов по Бейруту.