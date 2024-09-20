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США посилюють військову присутність на Близькому Сході

США посилюють військову присутність на Близькому Сході

Київ • УНН

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США нарощують військові сили на Близькому Сході через загострення конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою.

США посилять військову присутність на Близькому Сході через загострення конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Протягом останнього року США нарощували свою військову присутність на Близькому Сході, розмістивши близько 40 000 військовослужбовців, кілька військових кораблів і ескадрильї винищувачів для захисту союзників та стримування можливих атак.

Цього тижня конфлікт між Ізраїлем та бойовиками Хезболли загострився, викликавши побоювання щодо можливого розширення війни, незважаючи на продовження ізраїльських операцій проти ХАМАС у Секторі Газа.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив про "нову фазу" війни, спрямовану на Хезболлу та активізацію дій на північному фронті в Лівані, після кількох консультацій з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ізраїль завдав ударів по ракетних установках "Хезболли" 19.09.24, 23:24 • 20451 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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