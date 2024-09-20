США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
Киев • УНН
США наращивают военные силы на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Израилем и Хезболлой.
США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Израилем и Хезболлой. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В течение последнего года США наращивали свое военное присутствие на Ближнем Востоке, разместив около 40 000 военнослужащих, несколько военных кораблей и эскадрильи истребителей для защиты союзников и сдерживания возможных атак.
На этой неделе конфликт между Израилем и боевиками Хезболлы обострился, вызвав опасения относительно возможного расширения войны, несмотря на продолжение израильских операций против ХАМАС в Секторе Газа.
Напомним
Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о "новой фазе" войны, направленной на Хезболлу и активизацию действий на северном фронте в Ливане, после нескольких консультаций с министром обороны США Ллойдом Остином.
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