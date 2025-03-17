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Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Київ • УНН

 • 17616 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.

Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що звільнить голову служби внутрішньої безпеки країни Ронена Бара — одного з останніх посадовців, які залишилися на своїх місцях після атаки ХАМАС 7 жовтня. Про це інформує видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у неділю, 16 березня Біньямін Нетаньягу під час напруженої зустрічі повідомив Бара про його звільнення. Прем’єр додав, що офіційне рішення має ухвалити уряд на цьому тижні. У відеозверненні прем’єр-міністр повідомив, що в нього "зберігається брак довіри" до Бара, який "тільки посилювався з часом".

Я переконаний, що цей крок є критично важливим для відновлення роботи організації, досягнення всіх наших воєнних цілей та запобігання наступній трагедії

- наголосив Нетаньягу, маючи на увазі провал служби внутрішньої безпеки у попередженні атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року на південний Ізраїль.

Генеральний прокурор Ізраїлю Галі Бахарав-Міара у неділю заявила, що Нетаньягу не може звільнити Бара "доки не буде роз’яснено фактичні та юридичні підстави його рішення та його здатність ухвалювати це рішення".

Напруженість між Нетаньягу та Баром зросла в останні тижні через розслідування Шабаком можливого лобіювання співробітниками канцелярії прем’єра інтересів Катару.

Крім того, Нетаньягу нещодавно усунув Бара та голову зовнішньої розвідки Моссад Давида Барнеа з переговорної групи, яка вела перемовини про припинення вогню та обмін заручниками з ХАМАС у Газі. Він звинуватив їх у м’якому підході до переговорів і витоку інформації у ЗМІ про позицію уряду.

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Міністр оборони на той час, Йоав Галлант, був звільнений у листопаді, а головнокомандувач армії Херці Галеві змушений піти у відставку на початку березня.

Ронен Бар, коментуючи ситуацію, заявив, що його обов’язок перед громадськістю змушує його "залишатися на посаді у найближчому майбутньому", зважаючи на можливість відновлення бойових дій у Газі, переговори про звільнення заручників та необхідність завершення кількох чутливих розслідувань.

Він також поклав відповідальність за атаку 7 жовтня на уряд Нетаньягу, який роками визначав політику щодо ХАМАС у Газі та ігнорував попередження Шабака.

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"Головний обов’язок голови служби – це передусім служіння громадянам Ізраїлю... Очікування прем’єра щодо особистої лояльності, яка суперечить інтересам суспільства, є в корені хибним", – сказав Бар.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав до продовження непрямих переговорів з ХАМАС для стабілізації ситуації в Газі та звільнення заручників. Ізраїль неодноразово порушував угоду про припинення вогню.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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