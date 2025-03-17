Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що звільнить голову служби внутрішньої безпеки країни Ронена Бара — одного з останніх посадовців, які залишилися на своїх місцях після атаки ХАМАС 7 жовтня. Про це інформує видання Financial Times, передає УНН.

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Зазначається, що у неділю, 16 березня Біньямін Нетаньягу під час напруженої зустрічі повідомив Бара про його звільнення. Прем’єр додав, що офіційне рішення має ухвалити уряд на цьому тижні. У відеозверненні прем’єр-міністр повідомив, що в нього "зберігається брак довіри" до Бара, який "тільки посилювався з часом".

Я переконаний, що цей крок є критично важливим для відновлення роботи організації, досягнення всіх наших воєнних цілей та запобігання наступній трагедії - наголосив Нетаньягу, маючи на увазі провал служби внутрішньої безпеки у попередженні атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року на південний Ізраїль.

Генеральний прокурор Ізраїлю Галі Бахарав-Міара у неділю заявила, що Нетаньягу не може звільнити Бара "доки не буде роз’яснено фактичні та юридичні підстави його рішення та його здатність ухвалювати це рішення".

Напруженість між Нетаньягу та Баром зросла в останні тижні через розслідування Шабаком можливого лобіювання співробітниками канцелярії прем’єра інтересів Катару.

Крім того, Нетаньягу нещодавно усунув Бара та голову зовнішньої розвідки Моссад Давида Барнеа з переговорної групи, яка вела перемовини про припинення вогню та обмін заручниками з ХАМАС у Газі. Він звинуватив їх у м’якому підході до переговорів і витоку інформації у ЗМІ про позицію уряду.

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Міністр оборони на той час, Йоав Галлант, був звільнений у листопаді, а головнокомандувач армії Херці Галеві змушений піти у відставку на початку березня.

Ронен Бар, коментуючи ситуацію, заявив, що його обов’язок перед громадськістю змушує його "залишатися на посаді у найближчому майбутньому", зважаючи на можливість відновлення бойових дій у Газі, переговори про звільнення заручників та необхідність завершення кількох чутливих розслідувань.

Він також поклав відповідальність за атаку 7 жовтня на уряд Нетаньягу, який роками визначав політику щодо ХАМАС у Газі та ігнорував попередження Шабака.

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"Головний обов’язок голови служби – це передусім служіння громадянам Ізраїлю... Очікування прем’єра щодо особистої лояльності, яка суперечить інтересам суспільства, є в корені хибним", – сказав Бар.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав до продовження непрямих переговорів з ХАМАС для стабілізації ситуації в Газі та звільнення заручників. Ізраїль неодноразово порушував угоду про припинення вогню.

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