Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, включаючи командний центр сил "Радван". ЦАХАЛ заявив про неприпустимість порушень домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по об'єктах, що використовуються "Хезболлою" на півдні Лівану. Зокрема, військові атакували центр управління силами "Радван". Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
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Зазначається, що ударів було завдано впродовж кількох годин ввечері у неділю, 16 березня.
"Протягом останніх кількох годин Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по командно-контрольному центру сил Радвана та структурам, які використовує Хезболла на півдні Лівану", - йдеться у дописі.
"Наявність таких об'єктів терористичної інфраструктури є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном. ЦАХАЛ не допустить такої діяльності і буде діяти проти неї", - повідомляє ЦАХАЛ.
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Ізраїль завдав удару по командному центру Ісламського джихаду в Дамаску14.03.25, 01:09 • 29034 перегляди