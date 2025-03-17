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Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Киев • УНН

 • 15749 просмотра

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, включая командный центр сил "Радван". ЦАХАЛ заявил о недопустимости нарушений договоренностей между Израилем и Ливаном.

Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам, используемым "Хезболлой" на юге Ливана. В частности, военные атаковали центр управления силами "Радван". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Детали

Отмечается, что удары были нанесены в течение нескольких часов вечером в воскресенье, 16 марта.

"В течение последних нескольких часов Армия обороны Израиля нанесла удары по командно-контрольному центру сил Радвана и структурам, которые использует Хезболла на юге Ливана", - говорится в заметке.

"Наличие таких объектов террористической инфраструктуры является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ не допустит такой деятельности и будет действовать против нее", - сообщает ЦАХАЛ.

Напомним

В субботу, 15 марта военно-воздушные силы Армии обороны Израиля осуществили точечный авиаудар по группе террористов в районе Бейт-Лахия сектор Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ

Израиль нанес удар по командному центру Исламского джихада в Дамаске14.03.25, 01:09 • 29025 просмотров

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