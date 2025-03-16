Ізраїль ліквідував терористів ХАМАС та Ісламського джихаду в Газі

У суботу Військово-повітряні сили Армії оборони Ізраїлю здійснили точковий авіаудар по групі терористів у районі Бейт-Лахія сектор Газа. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.

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За інформацією, серед ліквідованих – бойовик, який брав участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня.

За даними військових, знищені особи керували безпілотником, який мав бути використаний для атак на ізраїльські сили в Газі. Розвідка встановила, що цей дрон перебував на озброєнні угруповання "Ісламський джихад" і активно застосовувався в бойових операціях.

Унаслідок удару було ліквідовано кількох членів угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад". Серед них:

- Мостафа Мохаммед Шаабан Хамад – бойовик ХАМАС, який проник до Ізраїлю 7 жовтня.

- Махмуд Ях’я Рашді Аль-Саррадж – фахівець інженерного підрозділу ХАМАС.

- Білал Махмуд Фуад Абу Матар – бойовик, який діяв під прикриттям фотографа.

- Махмуд Імад Хассан Аслім – член батальйону ХАМАС Зейтун, який маскувався під журналіста.

- Сухаїб Бассем Халед Нагар – член "Ісламського джихаду", який раніше був звільнений у рамках угоди щодо заручників.

- Мохаммед Алаа Собхі Аль-Джафер – бойовик ХАМАС.

Ізраїльська армія заявила, що продовжить операції з ліквідації терористичних загроз, спрямованих проти громадян країни та військових.

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