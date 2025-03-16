Израиль ликвидировал террористов ХАМАС и Исламского джихада в Газе
Киев • УНН
В районе Бейт-Лахия израильские ВВС нанесли точечный удар по группе террористов, среди которых были участники нападения 7 октября. Уничтожены члены группировок ХАМАС и Исламский джихад.
В субботу Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля осуществили точечный авиаудар по группе террористов в районе Бейт-Лахия сектор Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
По информации, среди ликвидированных – боевик, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября.
По данным военных, уничтоженные лица управляли беспилотником, который должен был быть использован для атак на израильские силы в Газе. Разведка установила, что этот дрон находился на вооружении группировки "Исламский джихад" и активно применялся в боевых операциях.
В результате удара были ликвидированы несколько членов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Среди них:
- Мостафа Мохаммед Шаабан Хамад – боевик ХАМАС, который проник в Израиль 7 октября.
- Махмуд Яхья Рашди Аль-Саррадж – специалист инженерного подразделения ХАМАС.
- Билал Махмуд Фуад Абу Матар – боевик, который действовал под прикрытием фотографа.
- Махмуд Имад Хассан Аслим – член батальона ХАМАС Зейтун, который маскировался под журналиста.
- Сухаиб Бассем Халед Нагар – член "Исламского джихада", который ранее был освобожден в рамках соглашения по заложникам.
- Мохаммед Алаа Собхи Аль-Джафер – боевик ХАМАС.
Израильская армия заявила, что продолжит операции по ликвидации террористических угроз, направленных против граждан страны и военных.
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