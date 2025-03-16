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Израиль ликвидировал террористов ХАМАС и Исламского джихада в Газе

Киев • УНН

 • 18095 просмотра

В районе Бейт-Лахия израильские ВВС нанесли точечный удар по группе террористов, среди которых были участники нападения 7 октября. Уничтожены члены группировок ХАМАС и Исламский джихад.

Израиль ликвидировал террористов ХАМАС и Исламского джихада в Газе

В субботу Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля осуществили точечный авиаудар по группе террористов в районе Бейт-Лахия сектор Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

По информации, среди ликвидированных – боевик, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября. 

По данным военных, уничтоженные лица управляли беспилотником, который должен был быть использован для атак на израильские силы в Газе. Разведка установила, что этот дрон находился на вооружении группировки "Исламский джихад" и активно применялся в боевых операциях. 

В результате удара были ликвидированы несколько членов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Среди них: 

- Мостафа Мохаммед Шаабан Хамад – боевик ХАМАС, который проник в Израиль 7 октября. 

- Махмуд Яхья Рашди Аль-Саррадж – специалист инженерного подразделения ХАМАС. 

- Билал Махмуд Фуад Абу Матар – боевик, который действовал под прикрытием фотографа. 

- Махмуд Имад Хассан Аслим – член батальона ХАМАС Зейтун, который маскировался под журналиста. 

- Сухаиб Бассем Халед Нагар – член "Исламского джихада", который ранее был освобожден в рамках соглашения по заложникам. 

- Мохаммед Алаа Собхи Аль-Джафер – боевик ХАМАС. 

Израильская армия заявила, что продолжит операции по ликвидации террористических угроз, направленных против граждан страны и военных.

Израиль нанес удар по командному центру Исламского джихада в Дамаске14.03.25, 02:09 • 29025 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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