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Нетаньяху заявил, что уволит главу внутренней разведки Израиля

Киев • УНН

 • 17613 просмотра

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.

Нетаньяху заявил, что уволит главу внутренней разведки Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уволит главу службы внутренней безопасности страны Ронена Бара — одного из последних должностных лиц, оставшихся на своих местах после атаки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает издание Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в воскресенье, 16 марта Биньямин Нетаньяху во время напряженной встречи сообщил Бару о его увольнении. Премьер добавил, что официальное решение должно принять правительство на этой неделе. В видеообращении премьер-министр сообщил, что у него "сохраняется недостаток доверия" к Бару, который "только усиливался со временем".

Я убежден, что этот шаг является критически важным для восстановления работы организации, достижения всех наших военных целей и предотвращения следующей трагедии

- подчеркнул Нетаньяху, имея в виду провал службы внутренней безопасности в предупреждении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на южный Израиль.

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара в воскресенье заявила, что Нетаньяху не может уволить Бара "пока не будут разъяснены фактические и юридические основания его решения и его способность принимать это решение".

Напряженность между Нетаньяху и Баром возросла в последние недели из-за расследования Шабаком возможного лоббирования сотрудниками канцелярии премьера интересов Катара.

Кроме того, Нетаньяху недавно отстранил Бара и главу внешней разведки Моссад Давида Барнеа из переговорной группы, которая вела переговоры о прекращении огня и обмене заложниками с ХАМАС в Газе. Он обвинил их в мягком подходе к переговорам и утечке информации в СМИ о позиции правительства.

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Министр обороны на то время, Йоав Галлант, был уволен в ноябре, а главнокомандующий армии Херци Галеви вынужден уйти в отставку в начале марта.

Ронен Бар, комментируя ситуацию, заявил, что его обязанность перед общественностью заставляет его "оставаться на должности в ближайшем будущем", учитывая возможность возобновления боевых действий в Газе, переговоры об освобождении заложников и необходимость завершения нескольких чувствительных расследований.

Он также возложил ответственность за атаку 7 октября на правительство Нетаньяху, которое годами определяло политику в отношении ХАМАС в Газе и игнорировало предупреждения Шабака.

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"Главная обязанность главы службы - это прежде всего служение гражданам Израиля... Ожидания премьера относительно личной лояльности, которая противоречит интересам общества, в корне ошибочно", - сказал Бар.

Напомним

Премьер-министр Израиля призвал к продолжению косвенных переговоров с ХАМАС для стабилизации ситуации в Газе и освобождения заложников. Израиль неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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