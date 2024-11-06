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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массовые протесты в Израиле относительно решения об увольнении Галланта с должности министра обороны: «уйти с должности» также призывают и главу правительства

Киев  •  УНН

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В Израиле вспыхнули массовые протесты после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта. Протестующие перекрыли дороги в Тель-Авиве, около 40 человек арестованы.

Тысячи людей вышли на улицы городов с протестом против решения Нетаньяху о прекращении полномочий министра обороны Йоава Галланта. Оппозиция отметила о «безумии некомпетентного премьер-министра», десятки митингующих были арестованы в Тель-Авиве после беспорядков. 

Пишет УНН со ссылкой на Rai и ВВС.

Детали

В Израиле вспыхнули протесты на площадях многих городов относительно решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта.

По данным израильских СМИ, некоторые протестующие подожгли шоссе Аялон и перекрыли движение в обоих направлениях. Один из протестующих после этого заявления, Яир Амит, заявил, что Нетаньяху подвергает опасности всю страну, и призвал премьер-министра «уйти с должности и позволить серьезным людям управлять Израилем».

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Многие протестующие на улицах призывали Нетаньяху уйти в отставку и требовали, чтобы новый министр обороны отдал приоритет сделке по освобождению заложников.

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Также сообщается, что около 40 человек были арестованы в Тель-Авиве после уличных протестов против решения об освобождении Галланта.

Лидеры оппозиции в Израиле Яир Лапид, Бени Ганц, а также Авигдор Либерман и Яир Голан провели пресс-конференцию в Кнессете относительно решения премьер-министра страны.

Справка

Нетаньяху заявил, что к решению уволить Галланта его привел «кризис доверия» между чиновниками, добавив, что его доверие к уже экс-руководителю оборонного учреждения «подорвалось» за последние месяцы.

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Галлант заявил, что его отстранение от должности было вызвано разногласиями по трем вопросам, включая его веру в возможность возвращения заложников, оставшихся в Газе, если Израиль пойдет на «болезненные уступки», которые он «может вынести».

Напомним,

Ранее УНН передавал, что правоохранители задержали по меньшей мере три человека в Иерусалиме за «нападение на полицию и прорыв барьеров», где протестующие собрались возле резиденции Нетаньяху, говорится в заявлении полиции.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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