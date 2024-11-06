Израильская армия ликвидировала склады "Хезболлы" в Сирии
Киев • УНН
ЦАХАЛ атаковал склады оружия "Хезболлы" в районе города Аль-Кусейр в Сирии и сбил беспилотник. Удар был направлен на логистическую инфраструктуру для контрабанды оружия из Сирии в Ливан.
Израильская армия ударила по складам оружия террористов «Хезболла» в Сирии. Также был сбит беспилотник. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет УНН.
Детали
Недавно Армия обороны Израиля с помощью разведданных, ударила по складам оружия, используемых подразделением боеприпасов «Хезболлы» в районе города Аль-Кусейр в Сирии.
Это подразделение группировки отвечает за хранение оружия в Ливане и недавно расширило свою деятельность в Сирии в указанном районе возле сирийско-ливанской границы.
Это еще один пример того, как «Хезболла» создает логистическую инфраструктуру для передачи оружия из Сирии в Ливан контрабандными путями,
Сирийское государственное телевидение сообщило, что во вторник израильская авиация нанесла удар по промышленной зоне и некоторым жилым домам в городе Кусайр в Хомсе.
Также сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв, который произошел в результате столкновения и сбития вражеского беспилотника. В сообщении не приводится никаких подробностей о нанесенном беспилотником ущербе.
ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии5 ноября 2024, 04:35 • 29495 просмотров