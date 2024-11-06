Израильская армия ликвидировала склады "Хезболлы" в Сирии

Израильская армия ударила по складам оружия террористов «Хезболла» в Сирии. Также был сбит беспилотник. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет УНН.

Детали

Недавно Армия обороны Израиля с помощью разведданных, ударила по складам оружия, используемых подразделением боеприпасов «Хезболлы» в районе города Аль-Кусейр в Сирии.

Это подразделение группировки отвечает за хранение оружия в Ливане и недавно расширило свою деятельность в Сирии в указанном районе возле сирийско-ливанской границы.

Это еще один пример того, как «Хезболла» создает логистическую инфраструктуру для передачи оружия из Сирии в Ливан контрабандными путями,