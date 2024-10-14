США пропонують Ізраїлю деескалацію: Остін провів розмову з Галантом
Київ • УНН
Міністр оборони США Остін висловив співчуття Ізраїлю через загибель солдатів від атаки "Хезболли". Він закликав до переходу від військових дій до дипломатії для забезпечення безпеки цивільних.
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, у розмові з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, висловив співчуття ЦАХАЛу, через загибель ізраїльських солдат внаслідок удару ліванської "Хезболли", а також наголосив про важливість переходу від військових операцій на дипломатичний шлях.
Пише УНН із посиланням на U.S. Department of Defense.
Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ 13 жовтня у розмові з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом висловив співчуття у зв'язку із загибеллю солдатів ЦАХАЛу внаслідок нещодавньої атаки БПЛА з боку бойового формування "Хезболла".
Підтвердивши відданість США безпеці Ізраїлю, посадовець підкреслив важливість того, щоб Ізраїль вжив усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки сил UNIFIL і ліванських збройних сил, а також наголосив на необхідності переходу від військових операцій у Лівані на дипломатичний шлях для забезпечення безпеки цивільного населення з обох сторін кордону якомога швидше.
Також держсекретар Остін висловив стурбованість жахливою гуманітарною ситуацією в Газі.
Нагадаємо
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