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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9400 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

ЦАХАЛ повідомляє про загибель чотирьох солдатів унаслідок атаки БпЛА "Хезболли"

Київ • УНН

 • 15127 перегляди

Безпілотник "Хезболли" атакував військову базу ЦАХАЛу поблизу Біньяміни. Внаслідок нападу загинули 4 ізраїльських солдати, ще 7 отримали важкі поранення. Родини постраждалих повідомлені.

ЦАХАЛ повідомляє про загибель чотирьох солдатів унаслідок атаки БпЛА "Хезболли"

Атака БпЛА "Хезболли" забрала життя чотирьох солдатів. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.

Деталі

У неділю атака здійснена терористичною організацією "Хезболла", влучивши у військову базу поблизу Біньяміни. У результаті атаки загинули 4 солдатів ЦАХАЛу, а ще 7 - отримали важкі поранення.

Всі постраждалі були евакуйовані до лікарень, а їхні родини вже отримали повідомлення про інцидент. Імена загиблих будуть оприлюднені після завершення процедур очищення даних.

"Хезболла" атакувала Ізраїль: 67 постраждалих13.10.24, 22:48 • 36045 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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