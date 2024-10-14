ЦАХАЛ повідомляє про загибель чотирьох солдатів унаслідок атаки БпЛА "Хезболли"
Київ • УНН
Безпілотник "Хезболли" атакував військову базу ЦАХАЛу поблизу Біньяміни. Внаслідок нападу загинули 4 ізраїльських солдати, ще 7 отримали важкі поранення. Родини постраждалих повідомлені.
Атака БпЛА "Хезболли" забрала життя чотирьох солдатів. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.
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У неділю атака здійснена терористичною організацією "Хезболла", влучивши у військову базу поблизу Біньяміни. У результаті атаки загинули 4 солдатів ЦАХАЛу, а ще 7 - отримали важкі поранення.
Всі постраждалі були евакуйовані до лікарень, а їхні родини вже отримали повідомлення про інцидент. Імена загиблих будуть оприлюднені після завершення процедур очищення даних.
"Хезболла" атакувала Ізраїль: 67 постраждалих13.10.24, 22:48 • 36045 переглядiв