ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех солдат в результате атаки БпЛА "Хезболлы"
Киев • УНН
Беспилотник "Хезболлы" атаковал военную базу ЦАХАЛа вблизи Биньямины. В результате нападения погибли 4 израильских солдата, еще 7 получили тяжелые ранения. Семьи пострадавших уведомлены.
Атака БпЛА "Хезболлы""унесла жизни четырех солдат. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
В воскресенье атака совершена террористической организацией "Хезболла", попав в военную базу вблизи Биньямины. В результате атаки погибли 4 солдата ЦАХАЛа, а еще 7 - получили тяжелые ранения.
Все пострадавшие были эвакуированы в больницы, а их семьи уже получили сообщение об инциденте. Имена погибших будут обнародованы после завершения процедур очистки данных.
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