США предлагают Израилю деэскалацию: Остин провел разговор с Галантом
Киев • УНН
Министр обороны США Остин выразил соболезнования Израилю из-за гибели солдат от атаки «Хезболлы». Он призвал к переходу от военных действий к дипломатии для обеспечения безопасности гражданских.
Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, выразил соболезнования ЦАХАЛу, по поводу гибели израильских солдат в результате удара ливанской "Хезболлы", а также отметил важность перехода от военных операций на дипломатический путь.
Пишет УНН со ссылкой на U.S. Department of Defense.
Министр обороны США Ллойд Остин III 13 октября в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галланом выразил соболезнования в связи с гибелью солдат ЦАХАЛа в результате недавней атаки БПЛА со стороны боевого формирования "Хезболла".
Подтвердив приверженность США безопасности Израиля, чиновник подчеркнул важность того, чтобы Израиль принял все необходимые меры для обеспечения безопасности сил UNIFIL и ливанских вооруженных сил, а также отметил необходимость перехода от военных операций в Ливане на дипломатический путь для обеспечения безопасности гражданского населения с обеих сторон границы как можно скорее.
Также госсекретарь Остин выразил обеспокоенность ужасной гуманитарной ситуацией в Газе.
Напомним,
ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех солдат в результате атаки БпЛА "Хезболлы".
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