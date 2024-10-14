США предлагают Израилю деэскалацию: Остин провел разговор с Галантом

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  124731 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  156841 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  169734 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  188214 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  173563 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150216 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  137641 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115866 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108816 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107907 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города

  •  50975 просмотра
МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

  •  60668 просмотра
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом

  •  55879 просмотра
Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

Воздушные Силы: Зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Запорожье

  •  47441 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  46821 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  137875 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  134238 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  143469 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  157591 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  155106 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

  •  46821 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

  •  61565 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

  •  72590 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  77656 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  104915 просмотра
Актуальное
США предлагают Израилю деэскалацию: Остин провел разговор с Галантом

США предлагают Израилю деэскалацию: Остин провел разговор с Галантом

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 06:52  •  2687 просмотра

Read in English

Министр обороны США Остин выразил соболезнования Израилю из-за гибели солдат от атаки «Хезболлы». Он призвал к переходу от военных действий к дипломатии для обеспечения безопасности гражданских.

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, выразил соболезнования ЦАХАЛу, по поводу гибели израильских солдат в результате удара ливанской "Хезболлы", а также отметил важность перехода от военных операций на дипломатический путь.

Пишет УНН со ссылкой на U.S. Department of Defense.

Министр обороны США Ллойд Остин III 13 октября в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галланом выразил соболезнования в связи с гибелью солдат ЦАХАЛа в результате недавней атаки БПЛА со стороны боевого формирования "Хезболла".

Подтвердив приверженность США безопасности Израиля, чиновник подчеркнул важность того, чтобы Израиль принял все необходимые меры для обеспечения безопасности сил UNIFIL и ливанских вооруженных сил, а также отметил необходимость перехода от военных операций в Ливане на дипломатический путь для обеспечения безопасности гражданского населения с обеих сторон границы как можно скорее.

Также госсекретарь Остин выразил обеспокоенность ужасной гуманитарной ситуацией в Газе.

Напомним,

ЦАХАЛ сообщает о гибели четырех солдат в результате атаки БпЛА "Хезболлы".

Израильские танки "вторглись" на базу миротворцев ООН в Ливане.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
izrailИзраиль
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
lloid-ostinЛлойд Остин
livanЛиван
yoav-gallantЙоав Галант
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа