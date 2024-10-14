Ізраїльські танки "вторглися" на базу миротворців ООН у Лівані
Київ • УНН
Танки "Меркава" зруйнували ворота бази UNIFIL на півдні Лівану, викликавши занепокоєння серед персоналу. Пізніше внаслідок обстрілу постраждали 15 миротворців, UNIFIL закликає до збереження безпеки та стабільності в регіоні.
Ізраїльські танки "прорвалися" на базу миротворців на півдні Лівану. Про це повідомляє UNIFIL, передає УНН.
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Приблизно о 04:30 танки "Меркава" зруйнували ворота бази, викликавши занепокоєння серед персоналу.
Миротворці, які перебували в укриттях, повідомили, що просили вимкнути світло на базі через загрозу. Танки залишили позиції лише через 45 хвилин після протесту UNIFIL.
Пізніше, близько 06:40, миротворці зафіксували обстріл, внаслідок якого 15 з них постраждали.
UNIFIL, створена для підтримки миру після конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою, підкреслила, що присутність ЦАХАЛ ставить під загрозу безпеку миротворців. Ситуація в регіоні залишається напруженою, і міжнародна спільнота закликає до збереження стабільності.
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