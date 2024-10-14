Израильские танки "вторглись" на базу миротворцев ООН в Ливане
Киев • УНН
Танки "Меркава" разрушили ворота базы UNIFIL на юге Ливана, вызвав беспокойство среди персонала. Позже в результате обстрела пострадали 15 миротворцев, UNIFIL призывает к сохранению безопасности и стабильности в регионе.
Израильские танки "прорвались" на базу миротворцев на юге Ливана. Об этом сообщает UNIFIL, передает УНН.
Детали
Примерно в 04:30 танки "Меркава" разрушили ворота базы, вызвав беспокойство среди персонала.
Миротворцы, которые находились в укрытиях, сообщили, что просили выключить свет на базе из-за угрозы. Танки покинули позиции только через 45 минут после протеста UNIFIL.
Позже, около 06:40, миротворцы зафиксировали обстрел, в результате которого 15 из них пострадали.
UNIFIL, созданная для поддержания мира после конфликта между Израилем и Хезболлой, подчеркнула, что присутствие ЦАХАЛ ставит под угрозу безопасность миротворцев. Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество призывает к сохранению стабильности.
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