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Иран впервые атаковал Израиль кассетной ракетой - СМИ

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Иран нанес первый удар по Израилю кассетной ракетой, которая взорвалась в районе Гуш-Дана. Ракета выпускает около 20 суббоеприпасов, поражающих большую площадь.

Иран впервые атаковал Израиль кассетной ракетой - СМИ

Иран нанес первый удар по Израилю ракетой с кассетной боевой частью, взорвавшейся в районе Гуш-Дана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильское информационное агентство Cursorinfo.

Детали

Как пишет агентство, подтверждено, что ракета, взорвавшаяся сегодня утром, была кассетной.

"Одна из иранских ракет, взорвавшихся сегодня утром в районе Гуш-Дана, была кассетной", – сообщило агентство со ссылкой на Службу тыла ЦАХАЛа.

Речь идет о боеприпасе, который раскрывается на высоте около 7 километров.

"Ракета, чья боевая часть раскрывается на высоте примерно 7 километров, высвобождает около 20 малых боеприпасов", – отмечает "Курсор".

Эти суббоеприпасы охватывают значительную площадь поражения.

"Они разлетаются в радиусе около 8 километров, покрывая значительную площадь", – информирует агентство.

По данным СМИ, каждая бомба весит менее 2,5 килограмма и имеет контактный детонатор.

"Каждая из рассеянных бомб весит менее 2,5 килограмма и срабатывает при столкновении с поверхностью", – говорится в сообщении.

Такие боеприпасы уже известны военным, однако их мощность невелика.

"Несмотря на то, что такие боеприпасы охватывают большую площадь, каждая отдельная бомба по мощности похожа на удар ракеты малой дальности, которую используют террористы "Хизбаллы", – пишет "Курсор".

Основная угроза от таких атак меньше, чем от обычных баллистических ракет.

"Масштаб угрозы значительно меньше по сравнению с баллистическими ракетами, чьи боевые части в среднем весят около 400 килограммов", – уточняет агентство.

Дополнительно

После утреннего взрыва в Израиле Служба тыла запустила информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности населения о новой угрозе со стороны кассетных боеприпасов.

Иранская ракета нанесла ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве: видео19.06.25, 08:53 • 3530 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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