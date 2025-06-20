Израиль ударил по подземному бункеру, где может скрываться верховный лидер Ирана Хаменеи - Clash Report
Киев • УНН
Израиль, вероятно, нанес удар по подземному бункеру в Тегеране, где может скрываться верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Это стало ответом на атаки Ирана по израильским больницам.
Израиль нанес мощный удар по Ирану. Об этом сообщает Clash Report, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Израиль нанес удар по подземному бункеру Лавизан в Тегеране, где может скрываться верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Тем временем, по информации Fox News, США не исключают применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта Фордоу.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился усилить удары по стратегическим объектам в Иране после иранского удара по израильской больнице.
По сообщениям израильских СМИ, Иран выпустил около 30 баллистических ракет утром в четверг, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля, медицинскому центру "Сорока", и еще два удара в центральных городах Холон и Рамат-Ган, в результате которых десятки людей были ранены.
Иран впервые атаковал Израиль кассетной ракетой - СМИ19.06.25, 17:47 • 4520 просмотров