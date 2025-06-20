Израиль ударил по подземному бункеру, где может скрываться верховный лидер Ирана Хаменеи - Clash Report

Израиль нанес мощный удар по Ирану. Об этом сообщает Clash Report, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Израиль нанес удар по подземному бункеру Лавизан в Тегеране, где может скрываться верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Тем временем, по информации Fox News, США не исключают применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта Фордоу.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился усилить удары по стратегическим объектам в Иране после иранского удара по израильской больнице.

По сообщениям израильских СМИ, Иран выпустил около 30 баллистических ракет утром в четверг, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля, медицинскому центру "Сорока", и еще два удара в центральных городах Холон и Рамат-Ган, в результате которых десятки людей были ранены.

Иран впервые атаковал Израиль кассетной ракетой - СМИ