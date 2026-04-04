Иранский удар по посольству США в Эр-Рияде задел станцию ЦРУ – WSJ

Удар иранского беспилотника по посольству США в Саудовской Аравии в прошлом месяце нанес больший ущерб, чем сообщалось ранее, заявили нынешние и бывшие американские чиновники, что демонстрирует способность Ирана наносить удары по объектам Вашингтона в королевстве, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Атака произошла 3 марта, когда иранский беспилотник, обойдя средства ПВО, охранявшие закрытый дипломатический квартал Эр-Рияда, врезался в американское здание. Через минуту второй беспилотник влетел в пробоину, образовавшуюся после первого, и также взорвался, сообщили чиновники.

Ночные удары проникли в охраняемую часть посольства, где днем работали несколько сотен человек, и сильно повредили три этажа, сообщили нынешние и бывшие чиновники.

По словам источников, знакомых с ситуацией, пострадала и станция Центрального разведывательного управления говорится в публикации

Хотя тогда Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что атака привела к ограниченному пожару и незначительному ущербу, нынешние и бывшие чиновники утверждали, что последствия были хуже, вызвав пожар, который бушевал полдня. Часть посольства была повреждена и не подлежит восстановлению, сообщил один из информированных об этом источников.

Через несколько часов той же ночью было перехвачено еще несколько беспилотников, и обломки упали рядом с детским садом. Предполагалось, что один из них был нацелен на резиденцию высокопоставленного американского дипломата в Саудовской Аравии, расположенную в нескольких сотнях метров от посольства.

Атака на посольство произошла в 1:30 ночи. Если бы это произошло в рабочее время, это могло бы привести к массовым жертвам, заявили правительственные чиновники. Вместо этого атака дала понять, что Иран может наносить удары по американцам в местах, которые они считают защищенными.

Как отмечается, Иран сохранил возможность регулярно наносить удары по важным американским объектам, а также энергетической инфраструктуре Персидского залива, аэропортам и кораблям.

В конце марта Иран поразил американские самолеты на авиабазе принца Султана, включая самолет-разведчик E-3 AWACS и самолеты-заправщики. В результате удара около десятка военнослужащих получили ранения, двое из них - серьезные. Это был как минимум второй случай, когда Иран нанес удар по заправщикам на этой базе.

В пятницу Иран сбил два американских военных самолета - истребитель F-15E и самолет A-10 Thunderbolt.

Посольства и консульства США в Багдаде, Дубае, Кувейте, Эр-Рияде и Эрбиле (Иракский Курдистан) подвергались ударам иранских ракет и беспилотников, хотя ни одна из атак не привела к жертвам среди американцев. В результате атак на базы погибли семеро военнослужащих и сотни получили ранения, а также был нанесен ущерб самолетам и технике на миллиарды долларов.

Представитель Госдепартамента США заявил, что ведомство не обсуждает конкретных мер безопасности для иностранных представительств из соображений безопасности.

На этой неделе Госдепартамент заявил, что отслеживает угрозы в отношении мест скопления американцев и предупредил граждан США, которые еще находятся в Саудовской Аравии, избегать отелей, а также американских предприятий и учебных заведений, которые могут стать целью атак.

