Іранський удар по посольству США в Ер-Ріяді зачепив станцію ЦРУ - WSJ

Удар іранського безпілотника по посольству США в Саудівській Аравії минулого місяця завдав більшої шкоди, ніж повідомлялося раніше, заявили нинішні та колишні американські чиновники, що демонструє здатність Ірану завдавати ударів по об'єктах Вашингтона в королівстві, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Атака сталася 3 березня, коли іранський безпілотник, обійшовши засоби ППО, що охороняли закритий дипломатичний квартал Ер-Ріяда, врізався в американську будівлю. Через хвилину другий безпілотник влетів у пробоїну, що утворилася після першого, і також вибухнув, повідомили чиновники.

Нічні удари проникли в частину посольства, що охороняється, де вдень працювали кілька сотень людей, і сильно пошкодили три поверхи, повідомили нинішні та колишні чиновники.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, постраждала і станція Центрального розвідувального управління ідеться у публікації

Хоча тоді Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що атака призвела до обмеженої пожежі та незначної шкоди, нинішні та колишні чиновники стверджували, що наслідки були гіршими, викликавши пожежу, яка вирувала пів дня. Частина посольства була пошкоджена і не підлягає відновленню, повідомило одне з поінформованих про це джерел.

Через кілька годин тієї ж ночі було перехоплено ще кілька безпілотників, і уламки впали поруч із дитячим садком. Передбачалося, що один із них був націлений на резиденцію високопоставленого американського дипломата в Саудівській Аравії, розташовану за кількасот метрів від посольства.

Атака на посольство відбулася о 1:30 ночі. Якби це сталося у робочий час, це могло б призвести до масових жертв, заявили урядовці. Натомість атака дала зрозуміти, що Іран може завдавати ударів по американцях у місцях, які вони вважають захищеними.

Як зазначається, Іран зберіг можливість регулярно завдавати ударів по важливих американських об'єктах, а також енергетичній інфраструктурі Перської затоки, аеропортам і кораблям.

Наприкінці березня Іран вразив американські літаки на авіабазі принца Султана, включаючи літак-розвідник E-3 AWAC та літаки-заправники. Внаслідок удару близько десятка військовослужбовців зазнали поранень, двоє з них - серйозних. Це був як мінімум другий випадок, коли Іран завдав удару по заправниках на цій базі.

У п'ятницю Іран збив два американські військові літаки - винищувач F-15E і літак A-10 Thunderbolt.

Посольства та консульства США в Багдаді, Дубаї, Кувейті, Ер-Ріяді та Ербілі (Іракський Курдистан) зазнавали ударів іранських ракет і безпілотників, хоча жодна з атак не призвела до жертв серед американців. Внаслідок атак на бази загинули семеро військовослужбовців і сотні отримали поранення, а також було завдано збитків літакам та техніці на мільярди доларів.

Представник Держдепартаменту США заявив, що відомство не обговорює конкретних заходів безпеки для іноземних представництв з міркувань безпеки.

Цього тижня Держдепартамент заявив, що відстежує погрози щодо місць скупчення американців і попередив громадян США, які ще перебувають у Саудівській Аравії, уникати готелів, а також американських підприємств та навчальних закладів, які можуть стати ціллю атак.

