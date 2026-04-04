Іранський удар по посольству США в Ер-Ріяді зачепив станцію ЦРУ - WSJ

Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
05:00 • 11082 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 24898 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 53409 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 43740 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 40502 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 66262 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 59536 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
2 квітня, 14:00 • 65831 перегляди
США погрожують вийти з НАТО - які ризики для України та Європи
2 квітня, 12:18 • 66418 перегляди
Апеляція не врятувала - Насірову підтвердили вирок у справі на 2 млрд гривень
Популярнi новини
Китай хоче зобов’язати маркувати цифрових людей і заборонити їм "стосунки" з дітьми3 квітня, 22:17 • 10255 перегляди
Пентагон планує закупити 85 винищувачів F-35 та профінансувати "Золотий купол" у 2027 році3 квітня, 23:00 • 7400 перегляди
США збільшили страхові гарантії для суден в Ормузькій протоці до 40 млрд доларів3 квітня, 23:18 • 8482 перегляди
У Лос-Анджелесі 12-річного школяра затримали після смерті дівчинки, яку вдарили металевою пляшкоюPhoto3 квітня, 23:39 • 8114 перегляди
Укрзалізниця зупинила частину потягів і евакуює пасажирів через атаку дронів на Київщині04:33 • 8312 перегляди
Публікації
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз05:00 • 11091 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 35343 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 38453 перегляди
Що посадити у квітні - овочеві культури для раннього врожаюPhoto3 квітня, 10:22 • 45954 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 66264 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Тулсі Габбард
Ненсі Пелосі
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 30095 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 45966 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 42722 перегляди
Бренди не рятують - як виглядати дорого без люксу - секрети відомої стилістики Photo1 квітня, 07:36 • 56321 перегляди
SOWA відверто розповіла про темний бік вокальних конкурсів1 квітня, 07:16 • 57721 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Іранський удар по посольству США в Ер-Ріяді зачепив станцію ЦРУ - WSJ

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Атака безпілотників 3 березня завдала значно більшої шкоди, ніж повідомлялося. Зруйновано три поверхи будівлі.

Удар іранського безпілотника по посольству США в Саудівській Аравії минулого місяця завдав більшої шкоди, ніж повідомлялося раніше, заявили нинішні та колишні американські чиновники, що демонструє здатність Ірану завдавати ударів по об'єктах Вашингтона в королівстві, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Атака сталася 3 березня, коли іранський безпілотник, обійшовши засоби ППО, що охороняли закритий дипломатичний квартал Ер-Ріяда, врізався в американську будівлю. Через хвилину другий безпілотник влетів у пробоїну, що утворилася після першого, і також вибухнув, повідомили чиновники.

Нічні удари проникли в частину посольства, що охороняється, де вдень працювали кілька сотень людей, і сильно пошкодили три поверхи, повідомили нинішні та колишні чиновники.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, постраждала і станція Центрального розвідувального управління

ідеться у публікації

Хоча тоді Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що атака призвела до обмеженої пожежі та незначної шкоди, нинішні та колишні чиновники стверджували, що наслідки були гіршими, викликавши пожежу, яка вирувала пів дня. Частина посольства була пошкоджена і не підлягає відновленню, повідомило одне з поінформованих про це джерел.

Через кілька годин тієї ж ночі було перехоплено ще кілька безпілотників, і уламки впали поруч із дитячим садком. Передбачалося, що один із них був націлений на резиденцію високопоставленого американського дипломата в Саудівській Аравії, розташовану за кількасот метрів від посольства.

Атака на посольство відбулася о 1:30 ночі. Якби це сталося у робочий час, це могло б призвести до масових жертв, заявили урядовці. Натомість атака дала зрозуміти, що Іран може завдавати ударів по американцях у місцях, які вони вважають захищеними.

Як зазначається, Іран зберіг можливість регулярно завдавати ударів по важливих американських об'єктах, а також енергетичній інфраструктурі Перської затоки, аеропортам і кораблям.

Наприкінці березня Іран вразив американські літаки на авіабазі принца Султана, включаючи літак-розвідник E-3 AWAC та літаки-заправники. Внаслідок удару близько десятка військовослужбовців зазнали поранень, двоє з них - серйозних. Це був як мінімум другий випадок, коли Іран завдав удару по заправниках на цій базі.

У п'ятницю Іран збив два американські військові літаки - винищувач F-15E і літак A-10 Thunderbolt.

Посольства та консульства США в Багдаді, Дубаї, Кувейті, Ер-Ріяді та Ербілі (Іракський Курдистан) зазнавали ударів іранських ракет і безпілотників, хоча жодна з атак не призвела до жертв серед американців. Внаслідок атак на бази загинули семеро військовослужбовців і сотні отримали поранення, а також було завдано збитків літакам та техніці на мільярди доларів.

Представник Держдепартаменту США заявив, що відомство не обговорює конкретних заходів безпеки для іноземних представництв з міркувань безпеки.

Цього тижня Держдепартамент заявив, що відстежує погрози щодо місць скупчення американців і попередив громадян США, які ще перебувають у Саудівській Аравії, уникати готелів, а також американських підприємств та навчальних закладів, які можуть стати ціллю атак.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ03.03.26, 18:10 • 5922 перегляди

