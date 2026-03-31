В Ираке похитили иностранного журналиста

Иностранный журналист был похищен в Ираке, начата операция по поиску похитителей. Соответствующее заявление сделало Министерство внутренних дел Ирака, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Министерство внутренних дел Ирака не назвало личность журналиста и не предоставило дополнительных подробностей относительно его гражданства.

В заявлении во вторник говорится, что силы безопасности начали операцию по розыску похитителей, "действуя на основе точных разведывательных данных и с помощью интенсивных полевых операций" после перехвата автомобиля, принадлежавшего похитителям, который перевернулся во время их попытки бегства.

Один подозреваемый был арестован, и один из автомобилей, использованных для похищения, был изъят, но другие остаются на свободе, говорится в заявлении. Представитель посольства США в Багдаде отказался от комментариев.

Пока неясно, связано ли похищение с войной в Иране.

Поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке регулярно атакуют объекты США в стране с начала американо-израильской войны против Ирана.