В Іраку викрали іноземного журналіста

Іноземного журналіста було викрадено в Іраку, розпочато операцію з пошуку викрадачів. Відповідну заяву зробило Міністерство внутрішніх справ Іраку, передає УНН із посиланням на AP.

Міністерство внутрішніх справ Іраку не назвало особу журналіста та не надало додаткових подробиць щодо його громадянства.

У заяві у вівторок йдеться, що сили безпеки розпочали операцію з розшуку викрадачів, "діючи на основі точних розвідувальних даних та за допомогою інтенсивних польових операцій" після перехоплення автомобіля, що належав викрадачам, який перекинувся під час їхньої спроби втечі.

Одного підозрюваного було заарештовано, а один з автомобілів, використаних для викрадення, було вилучено, але інші залишаються на волі, йдеться у заяві. Речник посольства США в Багдаді відмовився від коментарів.

Наразі незрозуміло, чи пов'язане викрадення з війною в Ірані.

Підтримувані Іраном ополчення в Іраку регулярно атакують об'єкти США в країні з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.