Трамп пригрозил прекратить помощь Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьера

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент США Дональд Трамп угрожает прекратить помощь Ираку в случае переназначения на пост премьера Нури аль-Малики.

Трамп пригрозил прекратить помощь Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьера

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес политического руководства Ирака из-за возможного переназначения Нури аль-Малики на пост премьер-министра. Глава Белого дома заявил, что возвращение этого политика к власти будет означать полное прекращение американской поддержки Багдада. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 27 января, Трамп в своей соцсети Truth Social назвал потенциальное избрание аль-Малики "очень плохим выбором". Он напомнил, что при предыдущем премьерстве политика (2006–2014) Ирак столкнулся с масштабной коррупцией, бедностью и ростом религиозного насилия, что в конечном итоге привело к подъему группировки "Исламское государство".

В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в бедность и полный хаос. Нельзя допустить, чтобы это повторилось

– подчеркнул президент США.

Он добавил, что из-за идеологии аль-Малики Штаты прекратят любую помощь, без которой Ирак не будет иметь "никаких шансов на успех, процветание или свободу". Трамп завершил свой призыв лозунгом: "СДЕЛАЙТЕ ИРАК СНОВА ВЕЛИКИМ!".

Политический кризис и региональная напряженность

Заявление Трампа появилось после того, как крупнейший проиранский блок "Координационный фреймворк" официально выдвинул кандидатуру 75-летнего аль-Малики на пост премьера. Это произошло после отставки действующего главы правительства Мухаммеда Шиа аль-Судани, который пытался выйти из политического тупика после ноябрьских выборов. Вашингтон воспринимает аль-Малики как фигуру, слишком тесно связанную с Тегераном, что противоречит стратегии Белого дома по ограничению влияния Ирана в регионе.

Дополнительным инструментом давления США является контроль над доходами от продажи иракской нефти, которые хранятся на счетах Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Параллельно с этим Трамп сообщил о приближении к берегам Ближнего Востока "большой армады", отметив, что надеется не использовать ее, но внимательно следит за действиями Тегерана и Багдада.

 

Степан Гафтко

Новости Мира
