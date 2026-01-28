Трамп пригрозил прекратить помощь Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьера
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес политического руководства Ирака из-за возможного переназначения Нури аль-Малики на пост премьер-министра. Глава Белого дома заявил, что возвращение этого политика к власти будет означать полное прекращение американской поддержки Багдада. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во вторник, 27 января, Трамп в своей соцсети Truth Social назвал потенциальное избрание аль-Малики "очень плохим выбором". Он напомнил, что при предыдущем премьерстве политика (2006–2014) Ирак столкнулся с масштабной коррупцией, бедностью и ростом религиозного насилия, что в конечном итоге привело к подъему группировки "Исламское государство".
В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в бедность и полный хаос. Нельзя допустить, чтобы это повторилось
Он добавил, что из-за идеологии аль-Малики Штаты прекратят любую помощь, без которой Ирак не будет иметь "никаких шансов на успех, процветание или свободу". Трамп завершил свой призыв лозунгом: "СДЕЛАЙТЕ ИРАК СНОВА ВЕЛИКИМ!".
Политический кризис и региональная напряженность
Заявление Трампа появилось после того, как крупнейший проиранский блок "Координационный фреймворк" официально выдвинул кандидатуру 75-летнего аль-Малики на пост премьера. Это произошло после отставки действующего главы правительства Мухаммеда Шиа аль-Судани, который пытался выйти из политического тупика после ноябрьских выборов. Вашингтон воспринимает аль-Малики как фигуру, слишком тесно связанную с Тегераном, что противоречит стратегии Белого дома по ограничению влияния Ирана в регионе.
Дополнительным инструментом давления США является контроль над доходами от продажи иракской нефти, которые хранятся на счетах Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Параллельно с этим Трамп сообщил о приближении к берегам Ближнего Востока "большой армады", отметив, что надеется не использовать ее, но внимательно следит за действиями Тегерана и Багдада.