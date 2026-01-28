Трамп пригрозив припинити допомогу Іраку в разі повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем'єра

Президент США Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу політичного керівництва Іраку через можливе перепризначення Нурі аль-Малікі на посаду прем'єр-міністра. Глава Білого дому заявив, що повернення цього політика до влади означатиме повне припинення американської підтримки Багдада. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 27 січня, Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав потенційне обрання аль-Малікі "дуже поганим вибором". Він нагадав, що за попереднього прем'єрства політика (2006–2014) Ірак зіткнувся з масштабною корупцією, бідністю та зростанням релігійного насильства, що зрештою призвело до підйому угруповання "Ісламська держава".

Минулого разу, коли Малікі був при владі, країна занурилася в бідність і повний хаос. Не можна допустити, щоб це повторилося – наголосив президент США.

Він додав, що через ідеологію аль–Малікі Штати припинять будь-яку допомогу, без якої Ірак не матиме "жодних шансів на успіх, процвітання чи свободу". Трамп завершив свій заклик гаслом: "ЗРОБІТЬ ІРАК ЗНОВУ ВЕЛИКИМ!".

Політична криза та регіональна напруженість

Заява Трампа з'явилася після того, як найбільший проіранський блок "Координаційний фреймворк" офіційно висунув кандидатуру 75-річного аль-Малікі на посаду прем'єра.

Це сталося після відставки чинного глави уряду Мухаммеда Шиа аль-Судані, який намагався вийти з політичного глухого кута після листопадових виборів. Вашингтон сприймає аль-Малікі як фігуру, надто тісно пов'язану з Тегераном, що суперечить стратегії Білого дому щодо обмеження впливу Ірану в регіоні.

Додатковим інструментом тиску США є контроль над доходами від продажу іракської нафти, які зберігаються на рахунках Федерального резервного банку в Нью-Йорку. Паралельно з цим Трамп повідомив про наближення до берегів Близького Сходу "великої армади", зазначивши, що сподівається не використовувати її, але уважно стежить за діями Тегерана та Багдада.

