Трамп пригрозив припинити допомогу Іраку в разі повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем'єра

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент США Дональд Трамп погрожує припинити допомогу Іраку у разі перепризначення на посаду прем'єра Нурі аль-Малікі.

Трамп пригрозив припинити допомогу Іраку в разі повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем'єра

Президент США Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу політичного керівництва Іраку через можливе перепризначення Нурі аль-Малікі на посаду прем'єр-міністра. Глава Білого дому заявив, що повернення цього політика до влади означатиме повне припинення американської підтримки Багдада. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 27 січня, Трамп у своїй соцмережі Truth Social назвав потенційне обрання аль-Малікі "дуже поганим вибором". Він нагадав, що за попереднього прем'єрства політика (2006–2014) Ірак зіткнувся з масштабною корупцією, бідністю та зростанням релігійного насильства, що зрештою призвело до підйому угруповання "Ісламська держава".

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26.01.26, 03:58 • 23641 перегляд

Минулого разу, коли Малікі був при владі, країна занурилася в бідність і повний хаос. Не можна допустити, щоб це повторилося

– наголосив президент США.

Він додав, що через ідеологію аль–Малікі Штати припинять будь-яку допомогу, без якої Ірак не матиме "жодних шансів на успіх, процвітання чи свободу". Трамп завершив свій заклик гаслом: "ЗРОБІТЬ ІРАК ЗНОВУ ВЕЛИКИМ!".

Політична криза та регіональна напруженість

Заява Трампа з'явилася після того, як найбільший проіранський блок "Координаційний фреймворк" офіційно висунув кандидатуру 75-річного аль-Малікі на посаду прем'єра.

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану23.01.26, 04:08 • 4851 перегляд

Це сталося після відставки чинного глави уряду Мухаммеда Шиа аль-Судані, який намагався вийти з політичного глухого кута після листопадових виборів. Вашингтон сприймає аль-Малікі як фігуру, надто тісно пов'язану з Тегераном, що суперечить стратегії Білого дому щодо обмеження впливу Ірану в регіоні.

Додатковим інструментом тиску США є контроль над доходами від продажу іракської нафти, які зберігаються на рахунках Федерального резервного банку в Нью-Йорку. Паралельно з цим Трамп повідомив про наближення до берегів Близького Сходу "великої армади", зазначивши, що сподівається не використовувати її, але уважно стежить за діями Тегерана та Багдада.

Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25.01.26, 09:39 • 10847 переглядiв

Степан Гафтко

