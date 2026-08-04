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Миллионы шиитов собрались в Ираке на паломничество Арбаин на фоне напряженности в регионе

Киев • УНН

 • 3112 просмотра

Миллионы шиитских мусульман приняли участие в ежегодном паломничестве Арбаин в Кербеле, Ирак, на фоне региональной напряженности и опасений эскалации войны между США и Ираном. Прибытие паломников продолжается, что делает это одним из крупнейших религиозных собраний в мире.

Миллионы шиитов собрались в Ираке на паломничество Арбаин на фоне напряженности в регионе

Миллионы шиитских мусульман во вторник приняли участие в ежегодном паломничестве Арбаин в священном для них иракском городе Кербела на фоне продолжающейся напряженности в регионе и опасений нового витка эскалации в войне между США и Ираном. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Арбаин отмечают через 40 дней после Ашуры - дня, посвященного памяти гибели имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, и членов его семьи во время битвы при Кербеле в 680 году.

Командование операцией по обеспечению паломничества Арбаин при Управлении главнокомандующего Вооруженными силами Ирака сообщило в понедельник, что с первого дня исламского месяца Мухаррам, который включает Ашуру и период до Арбаина, в Ирак прибыли более 4,88 миллиона паломников. Прибытие людей из разных стран продолжается, поскольку это считается одним из крупнейших ежегодных религиозных собраний в мире.

Еще миллионы паломников обычно прибывают в Кербелу из различных регионов самого Ирака.

Среди самых известных иностранных гостей был министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который прибыл в понедельник в иракский город Наджаф, а затем отправился в Кербелу для участия в паломничестве.

Присутствие Арагчи напомнило о сложном балансе, которого придерживается Ирак — страна, имеющая тесные связи как с Вашингтоном, так и с Тегераном — с начала войны. Ирак оказался между двумя сторонами конфликта и пытается не допустить дальнейшего втягивания в противостояние.

Волонтерские пункты, которые обеспечивают людей едой, водой, медицинской помощью и другими услугами, расположились вдоль дорог к Кербеле со всех регионов Ирака.

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В этом году паломничество проходит на фоне сложной экономической ситуации в Ираке после войны и закрытия Ормузского пролива, что нарушило экспорт иракской нефти. Более 90% государственных доходов Ирака поступают от экспорта нефти, что делает экономику страны очень уязвимой к любым перебоям в поставках сырья.

Также это происходит в период, когда Багдад пытается выполнить сложную задачу, которую сам перед собой поставил, — разоружить сеть вооруженных группировок в стране, многие из которых поддерживает Иран.

Одна из самых влиятельных проиранских групп, "Катаиб Хезболла", в заявлении по случаю Арбаина отвергла призывы к разоружению и заявила, что продолжит сохранять то, что она назвала "оружием сопротивления".

Тем временем в Иране многие верующие шииты, которые не смогли совершить паломничество в Кербелу, провели собственные мероприятия, которые иногда приобретали политический характер.

В столице Тегеране одетые в черное участники траурных мероприятий прошли почти 20-километровым (12-мильным) маршрутом к шиитской святыне на юге города, начиная с центральной части столицы.

Участники скандировали призывы к мести за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля, а некоторые демонстранты топтали флаги США и Израиля.

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Ольга Розгон

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