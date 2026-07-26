Ирак планирует построить нефтепроводы через Сирию к Средиземному морю
Киев • УНН
Правительство Ирака разрешило подписать меморандум с Сирией для строительства нефтепроводов к Средиземному морю. Также утвержден тендер на развитие нефтяной инфраструктуры и соглашение с Турцией по водным ресурсам.
Правительство Ирака уполномочило подписать меморандум с Сирией о строительстве нефтепроводов, которые соединят иракские месторождения с мировыми экспортными рынками через Средиземное море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Кабинет министров Ирака разрешил генеральному директору Basra Oil Co. подписать меморандум о взаимопонимании с министерством нефти Сирии для реализации проекта строительства трубопроводов.
Также правительство поручило министру нефти подписать меморандум с консорциумом, в который входят ConocoPhillips, TI Capital и Novaterra, чтобы начать переговоры по оценке, разведке и разработке месторождения Аккас и прилегающих территорий.
Кроме того, министерство нефти Ирака объявит тендер на реализацию проекта "Интегрированный Кайяра", который предусматривает развитие нефтяной инфраструктуры страны и увеличение добывающих мощностей. Кабинет министров также одобрил проведение тендера на бурение разведочной скважины в районе Кара-Таппа.
Отдельно иракское правительство сообщило об активации рамочного соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере водных ресурсов. Механизм финансирования проектов в рамках этого соглашения вступит в силу с 1 сентября.
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