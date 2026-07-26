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Центральные банки G7 готовятся к решениям по ставкам на фоне роста цен на нефть – Bloomberg

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Центральные банки G7 готовятся к решениям по процентным ставкам, поскольку цены на нефть приближаются к 100 долларам за баррель, усиливая инфляционные риски. ФРС США, Банк Англии и Банк Японии, вероятно, сохранят ставки без изменений, но могут сигнализировать о готовности к повышению осенью.

Центральные банки G7 готовятся к решениям по ставкам на фоне роста цен на нефть – Bloomberg

Центральные банки стран G7 на этой неделе будут принимать решения по процентным ставкам на фоне роста цен на нефть почти до 100 долларов за баррель, что усиливает риски нового инфляционного давления. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В центре внимания окажутся решения Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии. Хотя большинство экономистов не ожидает изменения ставок в ближайшие дни, инвесторы предполагают, что уже в сентябре ряд центральных банков может вернуться к их повышению.

Рост цен на нефть, газ, масштабные инвестиции в сферу искусственного интеллекта и неопределенность вокруг тарифной политики президента США Дональда Трампа называют среди основных факторов, которые могут снова ускорить инфляцию.

ФРС может сохранить ставку, но оставить "ястребиный" сигнал

По оценке Bloomberg Economics, Федеральная резервная система, вероятно, сохранит процентную ставку без изменений, однако будет сигнализировать о готовности к возможному повышению осенью.

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Аналитики ожидают, что глава ФРС Кевин Уорш подчеркнет, что инфляция все еще превышает желаемый уровень. В то же время опубликованные ранее более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США могут стать аргументом против повышения ставки уже в этом месяце.

Кроме решения ФРС, на этой неделе в США также опубликуют данные о ВВП за второй квартал, индекс инфляции PCE и потребительские расходы.

В центре внимания также Япония, Европа и страны Азии

В Японии инвесторы ожидают решения Банка Японии после публикации данных о промышленном производстве, розничных продажах и инфляции в Токио. В то же время центральные банки Сингапура и Пакистана также проведут заседания по монетарной политике.

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В еврозоне на этой неделе опубликуют предварительные данные по экономическому росту и инфляции. По прогнозам, ВВП валютного блока во втором квартале вырос на 0,2%, а годовая инфляция в июле могла ускориться до 2,9%.

Ожидается, что Банк Англии также оставит ставку без изменений, хотя часть членов комитета может поддержать ее повышение из-за инфляционных рисков.

Решения ожидают и в других регионах мира

В течение недели решения по монетарной политике также будут принимать центральные банки Украины, Чили, Колумбии, Мозамбика, Малави и других стран.

Помимо заседаний регуляторов, инвесторы будут следить за статистикой внешней торговли Южной Кореи, показателями экономики Мексики и инфляции в Бразилии, которые могут повлиять на дальнейшие ожидания относительно мировой монетарной политики.

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Степан Гафтко

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