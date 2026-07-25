Цены на нефть могут приблизиться к отметке свыше $100 к концу года из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке – Bloomberg

Консалтинговая компания Rapidan Energy Group повысила прогноз по стоимости нефти Brent на четвертый квартал почти до $100 за баррель из-за риска длительных перебоев с судоходством в Ормузском проливе после срыва перемирия между США и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Аналитики считают, что эскалация конфликта может сохранять высокие цены на нефть до конца года, а мировой рынок будет оставаться в дефиците как минимум еще год.

Компания повысила прогноз средней цены Brent в четвертом квартале с $85 до почти $100 за баррель. По оценке Rapidan, если надежды на новое мирное соглашение между США и Ираном окончательно исчезнут, рынок начнет закладывать в цены ухудшение ситуации с поставками.

Распад меморандума о взаимопонимании между США и Ираном коренным образом изменил наше мировоззрение – отметили аналитики Rapidan.

По их прогнозам, судоходство через Ормузский пролив будет восстанавливаться значительно медленнее, чем ожидалось ранее: к октябрю объемы перевозок могут достичь лишь около 35% довоенного уровня, а примерно 65% – только в течение 2027 года.

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Как отмечает Bloomberg, энергетические рынки оказались под давлением после срыва режима прекращения огня между США и Ираном и новой эскалации боевых действий, в частности атак хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

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Ранее аналитики Goldman Sachs заявили, что в случае затяжного конфликта цена Brent может превысить $120 за баррель. Накануне эталонная нефть впервые за два месяца поднялась выше $100 за баррель.

В Rapidan также отмечают, что частично риски высоких цен сдерживает слабый спрос со стороны Китая, который, по прогнозу компании, продолжит сокращать запасы сырой нефти до конца 2026 года.

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