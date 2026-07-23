Цена нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов на фоне расширения войны на Ближнем Востоке

$44.770.0251.070.03
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 3218 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
11:09 • 12493 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 21982 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 21871 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 24919 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 29235 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 31468 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 43273 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 86877 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44882 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.7м/с
32%
745мм
Популярные новости
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT23 июля, 05:54 • 29630 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo23 июля, 07:42 • 27395 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 26831 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 20366 просмотра
Украина уже через несколько месяцев может получить лазерное оружие против дронов - в ВСУ раскрыли детали09:52 • 13992 просмотра
публикации
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты13:01 • 7580 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
10:14 • 21983 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 86878 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 80758 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 59699 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Андрей Гнатов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Республика Ирландия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 20444 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 26906 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 68133 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 58415 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 69030 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-300
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Цена нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов на фоне расширения войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Цена нефти Brent подскочила до 100,14 доллара за баррель после атак йеменских хуситов на саудовские суда в Красном море. Это угрожает перекрыть ключевой канал экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Цена нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов на фоне расширения войны на Ближнем Востоке

Цена на нефть впервые с мая превысила 100 долларов за баррель, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке угрожает дальнейшим сокращением мировых поставок, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Цена на нефть марки Brent, мировой эталон, подскочила более чем на 6% в четверг, ненадолго достигнув 100,14 долларов за баррель, после чего немного снизилась. Цена на нефть марки West Texas Intermediate, американский образец, выросла почти на 5% до 90,98 долларов за баррель.

Опасения по поводу мировых поставок нефти снова усилились после того, как йеменские повстанцы-хуситы атаковали саудовские суда в Красном море, угрожая перекрыть важнейший канал для экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Трамп отмахнулся от угрозы блокады Красного моря хуситами21.07.26, 19:43 • 3946 просмотров

По данным аналитиков, королевство отправляло от 4 до 5 миллионов баррелей нефти через Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб, минуя Ормузский пролив. Этот жизненно важный канал для мирового нефтяного рынка теперь находится под угрозой, поскольку хуситы заявили о нанесении ударов по двум саудовским танкерам в четверг.

Цена на нефть марки Brent в этом месяце подскочила примерно на 27 долларов за баррель, увеличившись более чем на треть. По данным FactSet, в последний раз цена превышала 100 долларов 22 мая.

Нефтяные танкеры разворачиваются в Красном море, поскольку хуситы угрожают торговым судам - СМИ22.07.26, 15:36 • 13606 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Красное море
Саудовская Аравия