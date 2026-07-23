Цена нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов на фоне расширения войны на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Цена нефти Brent подскочила до 100,14 доллара за баррель после атак йеменских хуситов на саудовские суда в Красном море. Это угрожает перекрыть ключевой канал экспорта нефти из Саудовской Аравии.
Цена на нефть впервые с мая превысила 100 долларов за баррель, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке угрожает дальнейшим сокращением мировых поставок, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Цена на нефть марки Brent, мировой эталон, подскочила более чем на 6% в четверг, ненадолго достигнув 100,14 долларов за баррель, после чего немного снизилась. Цена на нефть марки West Texas Intermediate, американский образец, выросла почти на 5% до 90,98 долларов за баррель.
Опасения по поводу мировых поставок нефти снова усилились после того, как йеменские повстанцы-хуситы атаковали саудовские суда в Красном море, угрожая перекрыть важнейший канал для экспорта нефти из Саудовской Аравии.
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По данным аналитиков, королевство отправляло от 4 до 5 миллионов баррелей нефти через Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб, минуя Ормузский пролив. Этот жизненно важный канал для мирового нефтяного рынка теперь находится под угрозой, поскольку хуситы заявили о нанесении ударов по двум саудовским танкерам в четверг.
Цена на нефть марки Brent в этом месяце подскочила примерно на 27 долларов за баррель, увеличившись более чем на треть. По данным FactSet, в последний раз цена превышала 100 долларов 22 мая.
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