Трамп: ущерб судам оплатят из иранских средств, которые контролируют США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что любой ущерб судам будет оплачен из иранских средств, которые контролируют США. Это произошло после атаки хуситов на саудовские корабли в Красном море.
Президент США Дональд Трамп заявил в четвер, что любой ущерб, причиненный судам или грузам, "будет оплачен за счет иранских денег, которые Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении и контролируют", пишет УНН.
Пожалуйста, пусть это заявление послужит подтверждением, до дальнейшего уведомления, что с этого момента любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, с ними связанному, будет оплачен за счет иранских средств, которые Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении и контролируют. Этот ущерб может быть очень значительным, но, тем не менее, это справедливый и обоснованный поступок
Эта публикация появилась после того, как поддерживаемые Ираном хуситы атаковали саудовские корабли в Красном море, что привело к росту цен на нефть до 100 долларов за баррель впервые с мая этого года.
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Как отмечает CNN, трудно назвать окончательную сумму замороженных иранских активов, которые распределены по различным финансовым сетям по всему миру. Иранские СМИ и аналитики оценивают ее в диапазоне от 124 до 167 миллиардов долларов. Но размораживание этих активов было ключевым пунктом для Тегерана в меморандуме о взаимопонимании, заключенном между Ираном и Соединенными Штатами в июне - соглашении, которого ни одна из сторон не придерживается, на фоне того, как военные удары в регионе продолжаются, а Иран неоднократно атаковал корабли в Ормузском проливе.
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ заявил, что "изъятие активов другой страны для оплаты несвязанных будущих претензий является подстрекательским прецедентом".
"Тем, кто радуется таким средствам или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства нормализуют конфискацию, ничьи активы не будут в безопасности, - написал Арагчи в сообщении в пятницу по иранскому времени. - Последующий хаос не будет ни красивым, ни мирным".