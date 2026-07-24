США наносят удары по Ирану почти две недели каждую ночь

Американские военные в ночь на четверг завершили очередной раунд ударов по Ирану, который стал 13-й подряд ночью американских атак, о чем сообщил CENTCOM в X, пишет УНН.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), последние удары длились более двух часов, указывает Reuters.

"CENTCOM нанесло удары по иранским военным командным центрам, складам беспилотников, сетям связи, пунктам берегового наблюдения и морским возможностям, чтобы еще больше уменьшить угрозу, которую Иран представляет для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив", – говорится в заявлении.

Как пишет CNN, последние удары произошли через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что он еще не готов к переговорам о новом прекращении огня. По данным государственных СМИ, четыре человека погибли в результате ударов по нескольким районам Ирана.

Президент США Дональд Трамп пообещал "серьезное военное наказание" для Ирана и его союзников-хуситов в четверг после того, как йеменские боевики нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море, расширив войну до второго крупного судоходного узла.

Хуситы заявили об атаке на нефтяные танкеры на фоне 12-й ночи ударов США по Ирану

Тегеран заблокировал Ормузский пролив.

Тегеран отклонил соглашение США о прекращении огня, которое представил премьер-министр Ирака, сообщает The New York Times. Иран не был заинтересован во временном соглашении, что оставило вопрос контроля над Ормузским проливом нерешенным, согласно отчету.

Иран отклонил предложенную США сделку о прекращении огня – NYT

Цена на нефть впервые с мая превысила 100 долларов за баррель после того, как повстанцы-хуситы атаковали саудовские корабли в Красном море. Трамп заявил, что любые повреждения кораблей будут компенсированы из замороженных иранских средств, но министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что это заявление создает "подстрекательский прецедент".

Американо-израильская война против Ирана началась 28 февраля; Тегеран ответил собственными ударами по Израилю и государствам Персидского залива, где расположены американские базы.

Американо-израильские удары по Ирану и израильские атаки на Ливан с тех пор привели к гибели тысяч людей и перемещению миллионов. Трамп также угрожал атаковать иранские энергетические объекты и мосты. Иран предупредил, что если США выполнят такие угрозы, иранские войска будут атаковать региональные нефтегазовые, энергетические и экономические объекты.