Иракская коалиция ополчений выдвинула ультиматум и угрожает ответом на удары США

$44.930.0751.070.00
ukenru
17:05 • 5722 просмотра
В Киеве мужчина, доставленный в ТЦК за нарушение воинского учета, смертельно ранил врача ВВК
16:08 • 10772 просмотра
За безопасность на улицах отвечает правительство - в администрации Навроцкого ответили Туску на призыв отреагировать на нападение на украинскую пару
15:06 • 11943 просмотра
Зеленский убедил сенаторов США в победе Украины и необходимости новых санкций против РФ - Politico
Эксклюзив
13:16 • 27974 просмотра
Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист
29 июля, 12:52 • 23349 просмотра
НОК Украины подал апелляцию в CAS относительно решения МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета россии
29 июля, 11:35 • 20258 просмотра
Число погибших от удара РФ по оружейной выставке в Киевской области возросло до 12
29 июля, 10:29 • 36378 просмотра
От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики
29 июля, 10:08 • 25223 просмотра
ЕС планирует санкции против рекордных 1600 компаний за помощь рф в войне - Bloomberg
29 июля, 10:05 • 19282 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot
29 июля, 08:33 • 14239 просмотра
Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в рязани и не толькоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
50%
751мм
Популярные новости
Полиция Киевщины проверяет танцы девушек под российскую музыку на Аллее Славы29 июля, 11:07 • 14566 просмотра
Промышленный гигант частично приостанавливает работу из-за ракетных ударов рфPhoto29 июля, 12:56 • 9034 просмотра
Туск заявил, что Навроцкий не ответил на его призыв осудить нападение на украинцев во Вроцлаве13:16 • 10287 просмотра
Готовитесь к путешествию? Как облегчить долгую дорогу к долгожданному отдыху15:07 • 14518 просмотра
Туск и Зеленский встретились в Люблине15:36 • 4954 просмотра
публикации
Готовитесь к путешествию? Как облегчить долгую дорогу к долгожданному отдыху15:07 • 14569 просмотра
Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
13:16 • 27969 просмотра
От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики29 июля, 10:29 • 36373 просмотра
Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестностиPhoto29 июля, 06:00 • 52943 просмотра
Течение унесло 9-летнего ребенка на матрасе в заминированную акваторию в Одесской области: что говорят спасателиPhotoVideo28 июля, 16:40 • 250753 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Блогеры
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Люблин
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео28 июля, 10:46 • 250044 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 236648 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 310338 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 309617 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 339947 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Старлинк
Фокс Ньюс

Иракская коалиция ополчений выдвинула ультиматум и угрожает ответом на удары США

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Исламское сопротивление в Ираке обвинило США в нападении на СНМ и паломников, что привело к жертвам. Группа дала срок до 7 августа для ответа, угрожая прямыми действиями.

Иракская коалиция ополчений выдвинула ультиматум и угрожает ответом на удары США

Исламское сопротивление в Ираке обвинило США в нападении на членов Сил народной мобилизации (СНМ) и колонну паломников в Кербеле, в результате которого погибли и получили ранения десятки человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

В заявлении, опубликованном в среду, коалиция поддерживаемых Ираном ополчений, тесно связанная с группировкой СНМ, также обвинила правительство Саудовской Аравии в том, что оно действует как агент Соединенных Штатов.

Группа дала иракским властям срок до 7 августа для ответа на инцидент, предупредив, что предпримет прямые действия, если правительство этого не сделает.

Она также пригрозила, что ее ответ США может включать действия в Саудовской Аравии, но заявила, что избежит срыва предстоящего паломничества Арбаин. Арбаин знаменует собой окончание 40-дневного траурного периода в память о смерти в VII веке имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда.

Глава иракского парламента Хайбат аль-Хальбуси осудила американо-саудовские удары и призвала иракское правительство и премьер-министра "провести всестороннее и прозрачное расследование этого нападения и принять все дипломатические и правовые меры для защиты прав и суверенитета Ирака".

"Это должно быть сделано параллельно с выявлением лиц, причастных к любым враждебным действиям, совершаемым с территории Ирака в отношении соседних стран, и привлечением виновных к ответственности в соответствии с положениями закона", - добавила она.

США и Саудовская Аравия нанесли удары по иранским прокси-силам в Ираке29.07.26, 08:55 • 3660 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Ирак
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты