Иракская коалиция ополчений выдвинула ультиматум и угрожает ответом на удары США

Исламское сопротивление в Ираке обвинило США в нападении на членов Сил народной мобилизации (СНМ) и колонну паломников в Кербеле, в результате которого погибли и получили ранения десятки человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

В заявлении, опубликованном в среду, коалиция поддерживаемых Ираном ополчений, тесно связанная с группировкой СНМ, также обвинила правительство Саудовской Аравии в том, что оно действует как агент Соединенных Штатов.

Группа дала иракским властям срок до 7 августа для ответа на инцидент, предупредив, что предпримет прямые действия, если правительство этого не сделает.

Она также пригрозила, что ее ответ США может включать действия в Саудовской Аравии, но заявила, что избежит срыва предстоящего паломничества Арбаин. Арбаин знаменует собой окончание 40-дневного траурного периода в память о смерти в VII веке имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда.

Глава иракского парламента Хайбат аль-Хальбуси осудила американо-саудовские удары и призвала иракское правительство и премьер-министра "провести всестороннее и прозрачное расследование этого нападения и принять все дипломатические и правовые меры для защиты прав и суверенитета Ирака".

"Это должно быть сделано параллельно с выявлением лиц, причастных к любым враждебным действиям, совершаемым с территории Ирака в отношении соседних стран, и привлечением виновных к ответственности в соответствии с положениями закона", - добавила она.

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