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В результате пожара в торговом центре на востоке Ирака более 60 человек погибли, 11 пропали без вести

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

В городе Кут, Ирак, пожар в недавно открывшемся «Гипермаркете» унес жизни более 60 человек, включая женщин и детей. Еще 11 человек считаются пропавшими без вести после инцидента, произошедшего в среду вечером.

В результате пожара в торговом центре на востоке Ирака более 60 человек погибли, 11 пропали без вести

В среду вечером в городе Кут, столице провинции Васит на востоке Ирака, произошел разрушительный пожар в торговом центре "Гипермаркет". В четверг иракские чиновники сообщили, что в результате пожара в недавно открытом торговом центре в провинции Васит на востоке Ирака погибло более 60 человек, в том числе женщины и дети.

Передает УНН со ссылкой на RFI, AFP и Anadolu Ajansı.

Детали

В результате пожара в торговом центре в иракском городе Аль-Кут в среду вечером погиб 61 человек, сообщило Министерство внутренних дел Ирака. Ранее медицинский источник и представитель Департамента здравоохранения провинции Васит сообщили, что число погибших превысило 50.

Среди жертв есть 14 обугленных тел, которые еще не идентифицированы

– говорится в заявлении министерства.

Пожар начался на первом этаже, а затем быстро распространился.

Машины скорой помощи продолжали перевозить пострадавших до 4 утра, заполняя койки в больнице в Куте, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Багдада.

Корреспондент AFP сообщил, что торговый центр открылся всего пять дней назад. Пожар был взят под контроль, но пожарные продолжили поиски пропавших без вести людей в четверг. Речь идет о по меньшей мере 11 пропавших без вести людях.

Дополнение

Губернатор объявил в провинции трехдневный траур и отметил, что местные власти примут правовые меры против владельца здания и торгового центра. "Эта трагедия является большим шоком. Начато расследование для установления причины пожара", – сообщил он.

Напомним

После масштабного пожара, уничтожившего главную сцену фестиваля Tomorrowland в Бельгии, международные посетители все же прибывают в кемпинг DreamVille. Сейчас единственная уверенность заключается в том, что кемпинг откроется, и что иностранных гостей будут продолжать принимать в Брюсселе, пишут СМИ.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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