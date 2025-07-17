В результате пожара в торговом центре на востоке Ирака более 60 человек погибли, 11 пропали без вести

В среду вечером в городе Кут, столице провинции Васит на востоке Ирака, произошел разрушительный пожар в торговом центре "Гипермаркет". В четверг иракские чиновники сообщили, что в результате пожара в недавно открытом торговом центре в провинции Васит на востоке Ирака погибло более 60 человек, в том числе женщины и дети.

Передает УНН со ссылкой на RFI, AFP и Anadolu Ajansı.

Детали

В результате пожара в торговом центре в иракском городе Аль-Кут в среду вечером погиб 61 человек, сообщило Министерство внутренних дел Ирака. Ранее медицинский источник и представитель Департамента здравоохранения провинции Васит сообщили, что число погибших превысило 50.

Среди жертв есть 14 обугленных тел, которые еще не идентифицированы – говорится в заявлении министерства.

Пожар начался на первом этаже, а затем быстро распространился.

Машины скорой помощи продолжали перевозить пострадавших до 4 утра, заполняя койки в больнице в Куте, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Багдада.

Корреспондент AFP сообщил, что торговый центр открылся всего пять дней назад. Пожар был взят под контроль, но пожарные продолжили поиски пропавших без вести людей в четверг. Речь идет о по меньшей мере 11 пропавших без вести людях.

Дополнение

Губернатор объявил в провинции трехдневный траур и отметил, что местные власти примут правовые меры против владельца здания и торгового центра. "Эта трагедия является большим шоком. Начато расследование для установления причины пожара", – сообщил он.

Напомним

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