У Чернігові вночі горів ринок

Нічна пожежа охопила кіоски та павільйон на ринку Чернігова, вогнеборці її ліквідували, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

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"Уночі на території міського ринку загорілись кіоски та покрівля м’ясного павільйону", - ідеться у повідомленні.

Вогонь, як зазначається, швидко поширювався, але рятувальники оперативно не допустили масштабної пожежі.

Залучено 14 одиниць техніки та 53 рятувальники.

Жертв і постраждалих немає. Причини займання з’ясовуються.

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