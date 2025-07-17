У Чернігові вночі горів ринок
Київ • УНН
У Чернігові вночі сталася пожежа на міському ринку, де загорілися кіоски та покрівля м'ясного павільйону. 53 рятувальники та 14 одиниць техніки оперативно ліквідували займання, запобігши масштабному поширенню вогню.
Нічна пожежа охопила кіоски та павільйон на ринку Чернігова, вогнеборці її ліквідували, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
Деталі
"Уночі на території міського ринку загорілись кіоски та покрівля м’ясного павільйону", - ідеться у повідомленні.
Вогонь, як зазначається, швидко поширювався, але рятувальники оперативно не допустили масштабної пожежі.
Залучено 14 одиниць техніки та 53 рятувальники.
Жертв і постраждалих немає. Причини займання з’ясовуються.
На Львівщині палає супермаркет: зайнялося, ймовірно, через влучання блискавки у сонячні панелі15.07.25, 17:30 • 6228 переглядiв