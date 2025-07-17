В Чернигове ночью горел рынок

Ночной пожар охватил киоски и павильон на рынке Чернигова, пожарные его ликвидировали, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Ночью на территории городского рынка загорелись киоски и кровля мясного павильона", - говорится в сообщении.

Огонь, как отмечается, быстро распространялся, но спасатели оперативно не допустили масштабного пожара.

Привлечено 14 единиц техники и 53 спасателя.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

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