В результаті пожежі у торговому центрі на сході Іраку понад 60 осіб загинуло, 11 зникли безвісти

У середу ввечері в місті Кут, столиці провінції Васіт на сході Іраку, сталася руйнівна пожежа в торговому центрі "Гіпермаркет". У четвер іракські чиновники повідомили, що внаслідок пожежі в нещодавно відкритому торговому центрі в провінції Васіт на сході Іраку загинуло понад 60 людей, зокрема жінки та діти.

Передає УНН із посиланням на RFI, AFP та Anadolu Ajansı.

Деталі

Внаслідок пожежі в торговому центрі в іракському місті Аль-Кут у середу ввечері загинула 61 людина, повідомило Міністерство внутрішніх справ Іраку. Раніше медичне джерело та представник Департаменту охорони здоров'я провінції Васіт повідомили, що кількість загиблих перевищила 50.

Серед жертв є 14 обвуглених тіл, які ще не ідентифіковані – йдеться у заяві міністерства.

Пожежа почалася на першому поверсі, а потім швидко поширилася.

Карети швидкої допомоги продовжували перевозити постраждалих до 4 ранку, заповнюючи ліжка в лікарні в Куті, приблизно за 160 кілометрів на південний схід від Багдада.

Кореспондент AFP повідомив, що торговий центр відкрився лише п'ять днів тому. Пожежу було взято під контроль, але пожежники продовжили пошуки зниклих безвісти людей у четвер. Ідеться про щонайменш 11 людей, що зникли безвісті.

Доповнення

Губернатор оголосив у провінції триденну жалобу та зазначив, що місцева влада вживе правових заходів проти власника будівлі та торгового центру. "Ця трагедія є великим шоком. Розпочато розслідування для встановлення причини пожежі", – повідомив він.

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